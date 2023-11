CORTODINO 13 - I vincitori

29/11/2023, 17:44

Successo di pubblico per la XIII edizione di. La kermesse, dedicata a Dino De Laurentiis e che si tiene ogni anno a Torre Annunziata, cittŕ natale del produttore cinematografico, ha visto quest’anno la partecipazione straordinaria di. La rassegna cinematografica ha avuto il supporto del Comune di Torre Annunziata.Autentici mattatori della serata, i due attori sono stati premiati per l’interpretazione in due cortometraggi selezionati sia dalla giuria tecnica, sia dalla giuria popolare che, nel corso della settimana, ha visionato i corti in concorso. Il noto doppiatore e attore č stato premiato per l’interpretazione nel corto “” di Maurizio Rigatti. Mentre Katia Ricciarelli miglior attrice per l’interpretazione in “” di Rossella Bergo. Miglior documentario “” di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi.”,per “” di Raffaele Patti,per “” di Antonio Longobardi eper “” di Mauro Lamanna120 le opere in gara, giunte da ogni parte del mondo. Quest’annoč stato organizzato dal Comune di Torre Annunziata, grazie al contributo della Regione Campania e Film Commission Piano Cinema, con la Direzione di Filippo Germano e il coordinamento artistico di Francesca Piggianelli.Non solo proiezioni di cortometraggi, ma anche masterclass di sceneggiatura e cinema di animazione per giovani cineasti, visite guidate nei luoghi del cinema della cittŕ oplontina e presentazioni letterarie. Tra gli ospiti della rassegna infatti anche Elisabetta Villaggio che ha presentato il libro dedicato al papŕ Paolo “Fantozzi dietro le quinte” e Cristiana Pedersoli che ha presentato il libro “Bud, un gigante per papŕ”.