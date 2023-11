ROMA FASHION FILM FESTIVAL 2 - I vincitori

27/11/2023, 11:37

Si conclusa con grande successo la II edizione del, che si tenuta sabato 25 novembre alla Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma.L'evento, organizzato dalla casa di produzione di Massimo Ivan Falsetta e l'associazione A.C.AR.I., ha visto la partecipazione di importanti relatori e ospiti, tra cui Sandra Infascelli, Mita Medici, Byron Werner, Antonella Rubicco, Emilio Billi, Maurizio Rocca, Francesco Vigoriti, Luca Papa, Stefania Secci, Matteo Di Cola, Fausto Petronzio, Veronika Kyianets, Marco Valle e Riccardo Di Pasquale.Nel corso della giornata si sono svolti diversi panel e incontri, che hanno affrontato temi legati al mondo del cinema, della moda e della pubblicit. Il pomeriggio stato dedicato agli influencer, alle AI, al cinema, alla pubblicit e alla presentazione di una grande innovazione per le nostre case da parte di Marco Valle, patron di Simar Group.La serata di premiazione, presentata da Simone Gallo e Alina Person, ha visto la consegna dei premi Dea Fama alle migliori opere presentate al festival nelle tre categorie competitive: Fashion Film, Eco Fashion Film e Music Video.I vincitori sono stati:: "a long goodbye" di Isabella Noseda (Italia): "One Love" di Nahlia Loren Couto (Canada): "Time is Eternal" di Bayou Bennett e Daniel Lir (USA): "LVCY" di Brock Newman (USA)a: "A conversation with solitude" di Janiv Oskr (Finlandia)Il direttore artistico del festival,, ha dichiarato: "".Falsetta ha poi risposto alle domande dei giornalisti sul mancato invito di rappresentanti della politica romana: "".