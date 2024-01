CIAK DI GIRA - Il tour del progetto di CNA Emilia-Romagna Cinema e Audiovisivo fa tappa a Bologna

23/10/2023, 14:30

Sarà la Fondazione Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, nell’ambito del festival Archivio Aperto, a ospitare, venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 10.30, a Bologna, (Complesso dell’Ex Chiesa di San Mattia, Sala Refettorio - via Sant’Isaia 20 – Bologna), la seconda tappa di CIAK, il progetto promosso da CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna. Con il supporto di CNA Bologna, l’iniziativa è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e da Emilia-Romagna Film Commission nell’intento di connettere professionalità e operatori del cinema e dell’audiovisivo, valorizzando e promuovendo il sistema territoriale di competenze.CIAK è un percorso unico nel suo genere, nato per favorire il networking e la crescita del settore a livello territoriale. Un’importante occasione di approfondimento e condivisione che passa attraverso il dialogo con figure autorevoli ed esperti, tra conoscenze tradizionali e competenze digitali, che insieme danno vita a quel fantastico mondo che è il prodotto audiovisivo. Dopo l’anteprima al Bellaria Film Festival Bellaria, nel 2023 CIAK ha fatto tappa a Ravenna, ora Bologna e infine sarà la volta di Piacenza.L’incontro di Bologna si concentrerà sull’utilizzo degli archivi e delle libraries nella produzione audiovisiva contemporanea. Il ricorso a queste risorse è prassi ormai consolidata e sempre più interlocutori, a livello regionale, le mettono al centro delle narrazioni.L’iniziativa affiancherà, a una fase più istituzionale, un momento in cui, attraverso casi di studio concreti, verranno approfonditi i limiti, principalmente legati al diritto all’immagine e alla strumentalizzazione delle fonti, che si pongono con l’utilizzo di archivi di varia natura: filmici, fotografici, di opere d’arte ed editoriali. Saranno sottolineate le differenze tra archivi e libraries e tra il materiale in origine pubblico e materiale in origine privato.Interverranno:Paolo Simoni direttore Fondazione Home Movies - Archivio Nazionale del Film di FamigliaIvan Olgiati presidente CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-RomagnaFabio Abagnato responsabile Emilia-Romagna Film CommissionAlessandro Conficoni Bridgeman ImagesMichele Manzolini Fondazione Home MoviesCristiano Migliorelli Archivio Luce CinecittàRaffaella Palladio Rai DocumentariLuca Ricciardi Fondazione AamodElena Testa CSC -Archivio Nazionale del Cinema d’ImpresaCoordinerà il panel:Claudio Giapponesi, Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo di BolognaFaranno parte della giuria – chiamata a premiare una delle 5 opere della durata superiore di 40 minuti che mettono al centro il riuso creativo dei materiali d’archivio, proposte da registi e autori/autrici attraverso un bando pubblico – i seguenti esperti: Claudio Giapponesi (Kiné Soc. Coop); Ilaria Malagutti (Mammut Film); Michele Manzolini (Fondazione Home Movies); Cristiano Migliorelli (Archivio Luce Cinecittà); Laura Nicotra (Rai Cinema); Raffaella Palladio (Rai Documentari); Daniela Persico (Bellaria Film Festival); Luca Ricciardi (Fondazione Aamod); Elena Testa (CSC - Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa).