LA STRADA CHE INCANTA - Iniziate le riprese

21/10/2023, 13:03

Dopo oltre un anno di preparazione sono iniziate le riprese de "", documentario di Diego Zicchetti e Serena Saporito che percorre uno dei cammini pi affascinanti e amati dai camminatori italiani e non. Dieci professionisti riminesi sono al lavoro in questi giorni per ripercorrere luoghi e storie della via che unisce Bologna, la dotta, e Firenze, la culla del Rinascimento, attraverso 6 giorni di cammino e 130 chilometri lungo lAppennino tra Emilia-Romagna e Toscana. La produzione del documentario si concluder a fine novembre e sar presentato dalla primavera del 2024 in diversi eventi tra Emilia-Romagna, Toscana, Trentino e Lombardia." prodotto da Iniziative Editoriali Srl Gruppo Icaro, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission; con il contributo di BCC EmilBanca, Terre di Mezzo Editore, BCC Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa, Cooperativa di Produzione e Lavoro Castel dellAlpi; con il patrocinio di Appennino Slow, Club Alpino Italiano sezione di Bologna M. Fantin, Club Alpino Italiano sezione di Firenze.