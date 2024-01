30_____70 DOC FEST 4 - Dal 9 al 12 novembre a Vittorio Veneto

19/10/2023, 10:38

Si chiama 30_____70 DOC FEST avrà luogo dal 9 al 12 novembre 2023 a Vittorio Veneto, e rappresenta un unicum in Italia e nel mondo: un boutique festival di documentari internazionali dedicato ai mediometraggi (dai 30 ai 70 minuti), di autori under 35 alla loro opera prima e che presentano il film per la prima volta in Italia.Il festival è stato ideato e organizzato dal team di Piattaforma Lago e Pro Loco di Revine Lago, e reso possibile grazie al patrocinio e al contributo della Regione del Veneto e del Comune di Vittorio Veneto.Commenta Antonella Uliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto:“Siamo pronti anche quest'anno ad ospitare nella città di Vittorio Veneto il 30_70 DOC FEST nato nel 2020 da un'idea, subito condivisa, del team del Lago Film Fest. Questo progetto, diventato ormai un appuntamento fisso, è atteso come importante momento culturale con la migliore avanguardia documentaristica mondiale. È un festival che si rivolge ad un pubblico ampio, dai giovani agli appassionati del settore, ma anche semplicemente a tutti coloro che, attraverso il cinema, vogliono conoscere culture, storie, idee provenienti da vari paesi del mondo. Un'occasione quindi di arricchimento culturale da non perdere!"Viviana Carlet, direttrice e fondatrice del festival con Carlo Migotto e Alessandro Del Re, dice:“Questo boutique festival (il primo in Italia) punta ad essere il primo approdo per un cinema di grande valore che però non ha ancora trovato una sua programmazione nelle sale italiane, da un lato. Dall’altro vogliamo contribuire ad avvicinare il pubblico ad una cinematografia incredibilmente potente ed innovativa – è per questo che costruiamo una piccola strategia di attivazione del pubblico su ogni film coinvolgendo partner e ospiti speciali. Ogni film è un evento!”Continua Carlo Migotto, direttore e fondatore del festival:“Ai film in concorso, tutti in anteprima, affianchiamo tre grandi eventi: apriamo con «L’Ucraina non è in vendita» che riportiamo in sala in un momento storico cruciale; il grande omaggio al regista Vittorio De Seta di cui ricorre il centenario dalla nascita quest’anno; sempre a 100 anni esatti riportiamo in sala il primo documentario della storia «Nanuk l’eschimese» in versione cineconcerto. E poi il focus sul cinema sordo e le attività con le scuole.”Raccontando i contenuti dei film del festival, Alessandro Del Re, direttore e responsabile selezione film, dice: “La quarta edizione di 30_____70 DOC FEST scommette sui giovani talenti del cinema internazionale e lo fa indirizzando lo sguardo alle sfide del futuro della nostra società. Dall’intelligenza artificiale alla malattia, dall’indipendentismo alla gentrificazione, il programma dei film in concorso getta una luce sul mondo che verrà.”Ad aprire il ricco programma della terza edizione del festival, giovedì 9 novembre alle 21 il film evento “Femen - L’Ucraina non è in vendita” che ritorna sullo schermo a 10 anni dalla prima uscita in un momento storico cruciale.Da venerdì 10 fino a domenica pomeriggio i film del concorso ufficiale tutti in anteprima nazionale molti dei quali verranno presentati proprio dai registi che saranno a Vittorio Veneto nei giorni del festival.Il programma del concorso sarà arricchito da una proiezione speciale dedicata al grande documentarista Vittorio De Seta di cui ricorre il centenario dalla nascita quest’anno.E sempre 100 anni sono passati dalla prima proiezione di "Nanuk l’eschimese" il primo documentario della storia del cinema che verrà riproposto nella versione cineconcerto con il musicista sperimentale Andreij Rublev che accompagnerà la cerimonia di chiusura del festival il giorno domenica 12 novembre.Quest’anno a giudicare i film una giuria di eccezione composta da tre registi e artisti d’eccezione:Furio Ganz (Venezia, 1991), è un artista visivo e videomaker.La sua ricerca parte dal readymade e found footage per poi incrociarsi con il documentario e l’immagine digitale. Collabora in veste di visual designer con artisti musicali e performativi.Attualmente è docente di Materiali Digitali per Arte e Moda presso Università IUAV di Venezia.Valeria Degli Agostini è nata il 16 giugno 1989 a Padova. Nel 2008 ottiene il diploma di maturità artistica al liceo “A. Modigliani” di Padova e inizia a sperimentare la tecnica di animazione tradizionale.Nel 2010 si dedica all’animazione 3D durante un percorso di studi a Big Rock. Il 25 marzo 2015 si laurea in Arti Visive e dello Spettacolo allo IUAV di Venezia, portando come tesi di laurea il corto animato in CGI e Stop motion “La Perla sotto i solchi dei Giganti”, corto vincitore del videoconcorso Pasinetti 2015, presentato poi alla sezione veneta della Mostra del Cinema di Venezia.Dal 2015 intraprende un percorso professionale come motion graphic designer in diverse aziende di Padova e ha l’opportunità di realizzare contenuti video per installazioni immersive e multimediali.Si iscrive all’accademia di Belle Arti di Venezia a settembre 2020 per abbracciare l’esperienza materica della pittura e sperimentare approcci di unione tra arti tradizionali e nuovi media.Anna Marziano è una regista che compone i suoi film con suoni e immagini. I suoi lavori si interrogano sulle continue trasformazioni dei soggetti e delle comunità. Retrospettive delle sue opere sono state programmate alla Mostra del Cinema di Pesaro, alla Volksbühne di Berlino, al Wolf Kino di Berlino I suoi film sono conservati presso gli archivi della Cineteca di Bologna e della Bibliothèque nationale de France, a Parigi. Sono inoltre visibili attraverso Collectif Jeune Cinéma (Parigi), MUBI, DAfilms, Tënk.Nel 2018, BEYOND THE ONE ha ricevuto il Premio A. Mekas all’Experimenta Film Festival e la Menzione speciale a Cinéma du Réel.Nel 2020, AL LARGO ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Torino Film Festival. Le sue opere sono proiettate in festival e spazi artistici di tutto il mondo: Toronto International Film Festival – Wavelenghts, Kurzfilmtage Oberhausen, IFFR Rotterdam, FIC Valdivia, Cinéma du Réel e molti altri.L’appuntamento è quindi per il 9 novembre alle 21:00 per l’apertura ufficiale al Cinema Verdi del festival e poi fino a domenica 12 novembre alle ore 19 per la cerimonia di premiazione.