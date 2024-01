PALIO CINEMATOGRAFICO STUDENTESCO 2023 - Sei scuole in gara

19/10/2023, 09:04

Ilč un contest nazionale per le scuole, realizzato dall’ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.Il progetto ha come obiettivo favorire la conoscenza e l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole, realizzando un'opera filmica.Quest'anno, hanno partecipato sei scuole italiane distribuite tra Lazio, Friuli Venezia Giulia e Basilicata: IIS "Donato Bramante" - Roma; Liceo Classico e delle Scienze Umane "Plauto" - Roma; I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" - Monfalcone (GO); Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G. Galilei" - Gorizia (GO); Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato " G. Giorgi" - Potenza (PZ); Istituto Comprensivo "L. Milani" - Potenza Quarto - Potenza (PZ).Il progetto didattico, attentamente seguito da tutor professionisti ed esperti formatori, č stato organizzato in due momenti: nella prima fase - che si č svolta tra l’aprile e il giugno 2023 - gli studenti si sono concentrati sulle tecniche di scrittura e sulla stesura del soggetto e della sceneggiatura; Nella seconda fase - attualmente in corso - gli allievi stanno lavorando alla realizzazione del cortometraggio da loro ideato.Le opere audiovisive verranno proiettate alla Casa del Cinema di Roma, il 2 dicembre. Durante l’evento finale verrŕ assegnato un premio al miglior film del Palio Cinematografico Studentesco.