FESTA DEL CINEMA DI ROMA 18 - Le mostre

17/10/2023, 11:12

Da domani, mercoledì 18 e fino a domenica 29 ottobre, saranno visitabili a ingresso gratuito le mostre della diciottesima edizione della18-29 ottobre ore 9-22 | Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Foyer Sala Petrassi) | Ingresso gratuitoNel Foyer della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà allestita “Semplicemente Anna”: in occasione del 50° anniversario della morte di Anna Magnani, si rende omaggio a una grandissima attrice, una donna straordinaria e precorritrice dei tempi, un turbine di forza, tenacia e intelligenza. In esposizione ci saranno materiali originali, cinque foto di Sanford H. Roth sul set de La rosa tatuata (per la cui interpretazione vinse l’Oscar®) e numerose lettere scambiate con personaggi della cultura e dello spettacolo. La mostra sarà inoltre impreziosita da alcuni abiti gentilmente concessi dalla Maison Gattinoni, realizzati per Anna Magnani in occasione delle anteprime dei film ai principali festival internazionali e il costume di scena del film Siamo donne.La mostra è prodotta da Fondazione Cinema per Roma, ideata e curata da Stefano Di Tommaso e Francesca Piggianelli. Gli abiti esposti della Maison Gattinoni provengono dall’Archivio personale di Stefano Dominella.18-29 ottobre ore 9-22 | Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Foyer Sala Sinopoli) | Ingresso gratuitoIl Foyer della Sala Sinopoli ospiterà la mostra “Tutte le stelle portano a Roma. Ritratti fotografici di Luigi de Pompeis” che prosegue anche negli spazi di WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, dal 23 ottobre al 12 novembre 2023. La rassegna espositiva presenta i volti di grandi attori e attrici ritratti dagli scatti d’autore di Luigi de Pompeis, noto fotoreporter: circa quaranta le immagini in bianco e nero selezionate dalla curatrice Georgiana Ionescu. Da Paolo Sorrentino a Juliette Binoche, da Angelina Jolie a Tom Hanks, passando per Nanni Moretti, Michael Douglas e Isabella Rossellini, solo per citarne alcuni, per raccontare la mitologia del cinema attraverso tre grandi festival cinematografici europei: Roma col suo meraviglioso tappeto, Cannes con la sua magica Montée, e Venezia, il più antico festival cinematografico del mondo, con la sua stupenda passerella al Lido.La mostra ha il supporto di Regione Lazio, di cui si ringrazia il responsabile struttura cinema e audiovisivo Lorenza Lei, è promossa da Fondazione Cinema per Roma, con gli auspici della Presidenza Commissione Cultura, Scienza, Istruzione della Camera dei Deputati, organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con la Fondazione Ludovico degli Uberti, Media Partner Urban Vision.18-29 ottobre | Casa del Cinema | Ingresso gratuitoAlla Casa del Cinema si terrà “Sergio Zavoli e il Cinema”, esposizione dedicata alla relazione tra il celebre giornalista, scrittore, politico e conduttore televisivo e la Settima Arte: Zavoli infatti è stato un grande appassionato di cinema nonché intimo amico di Federico Fellini.La mostra, che si svolgerà in occasione del centenario dalla nascita di Zavoli, è a cura di Alessandra Zavoli in collaborazione con Rai Teche.24 settembre-29 ottobre ore 10-18 | Garage Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone | Ingresso gratuito su prenotazione (info http://www.auditorium.com/)Inaugurata lo scorso 24 settembre, “La mostra dei film DreamWorks Animation: sogni, magia e avventure” resterà visitabile a tutti gli spettatori della Festa del Cinema di Roma, dal 18 al 29 ottobre. Il team di Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy, espone più di 300 opere, tra le illustrazioni storiche dello studio ed esclusivi dipinti digitali provenienti dalle produzioni più recenti.La mostra organizzata da Universal Pictures International Italy è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Cultural Partner Alice nella città e Festa del Cinema di Roma, media partner Radio Dimensione Suono Soft.