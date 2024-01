TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 23 - Focus videogame

04/10/2023, 11:57

Il, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, in programma nel capoluogo giuliano dal 27 ottobre al 1° novembre, darà quest’anno ampio spazio ai, con tre giornate interamente dedicate al settore dei videogiochi e ai suoi rapporti col territorio e all’intelligenza artificiale.Si comincia con gli IVIPRO DAYS, l'appuntamento annuale italiano dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale promosso dall'Associazione IVIPRO e dal Trieste Science+Fiction Festival, che per il secondo anno consecutivo torna a Trieste. Nelle giornate del 27 e 28 ottobre si susseguiranno lecture e tavole rotonde, con l’obiettivo di sensibilizzare, divulgare e condividere esperienze e best practice. Durante le due giornate degli IVIPRO DAYS si parlerà di distopia e politica; di paesaggi sonori e mondi sci-fi; di miraggi estivi, avventure maltesi e sparatutto ambientati in Italia. Spazio anche per i videogiochi a scuola e per la realtà virtuale, declinata sia in chiave storica che turistica. Un focus sarà rivolto al lavoro di critici e content creator. Verranno inoltre annunciati i vincitori del Premio IVIPRO 2023 per le migliori tesi di laurea sul videogioco. A concludere la due giorni la proiezione di “Knit’s Island”, lungometraggio girato all’interno del mondo digitale e post-apocalittico di DayZ.L’edizione 2023 si terrà presso la sala conferenze del DoubleTree by Hilton Trieste, in Piazza della Repubblica 1. L’evento, a ingresso gratuito su registrazione fino a esaurimento posti, si rivolge a chiunque sia interessato ad approfondire le opportunità divulgative del videogioco.Domenica 29 ottobre, nell’ambito del Fantastic Film Forum, si terrà invece Press Start to Play, una tavola rotonda sull'industria del videogioco, indirizzata agli operatori professionali e incentrata sullo stato e sulle prospettive del settore a livello locale (Friuli e Triveneto più in generale). L’evento intende fare un primo punto su un settore dell'audiovisivo locale ancora abbastanza sommerso, farne emergere caratteristiche, criticità e bisogni, e metterlo a confronto con gli enti di riferimento del settore a livello regionale e nazionale. Oltre ad un gruppo di sviluppatori di videogiochi e società locali operanti nel settore, l’evento vedrà la partecipazione del Fondo Audiovisivo FVG, delle Film Commission di Veneto e Friuli e di IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia.La tavola rotonda si terrà presso la Casa del Cinema di Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi 3, ed è a ingresso libero fino a esaurimento posti; tutti gli operatori del settore (o aspiranti tali) del territorio sono invitati a partecipare.A seguire, sempre nella giornata di domenica 29 ottobre, si svolgerà l’incontro con Tom Paton, pioniere dell’applicazione dell’intelligenza artificiale (AI) nella produzione di audiovisivi con la sua compagnia Pigeon Shrine. Il produttore e regista inglese farà il punto su una tecnologia che offre enormi potenzialità ma che è ancora vista con parecchia diffidenza, e su come l’AI possa in realtà ottimizzare tempistiche e modalità della produzione di audiovisivi, permettendo di abbattere i costi e garantendo anche ai prodotti indipendenti una qualità visiva e produttiva pari a quella delle major hollywoodiane.Anche questo incontro si svolgerà presso Casa del Cinema. Entrambi questi ultimi due appuntamenti fanno parte del programma del Fantastic Film Forum, la sezione industry del Trieste Science+Fiction Festival, che ogni anno riunisce professionisti e ospiti del festival in un programma di incontri specialistici, eventi di networking e workshop. L’edizione 2023 del Fantastic Film Forum si svolgerà presso Casa del Cinema dal 28 al 31 ottobre.