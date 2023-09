13/09/2023, 12:44

Alabarde Spaziali. 60 anni di Festival e Fantascienza a Trieste è la mostra che celebra il sessantesimo anniversario della nascita del Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste (1963-1982) e che aprirà al pubblico sabato 16 settembre, al Bastione Fiorito del Castello di San Giusto che torna a ospitare eventi espositivi.La mostra è realizzata dal Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo in co-organizzazione con La Cappella Underground, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste, de Le Fondazioni Casali e con la collaborazione di Elettra-Sincrotrone Trieste.“Il futuro comincia stasera al Castello di San Giusto”. Così scrisse il Piccolo il 6 luglio 1963 in occasione dell’inaugurazione della prima edizione del Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste, primo evento al mondo dedicato al cinema di fantascienza.Il Festival proseguì con successo fino al 1982 tenendosi nel mese di luglio nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto. Scomparso per quasi vent’anni, rinacque dalle sue ceneri all’alba del nuovo millennio come Trieste Science+Fiction Festival, cambiando sede e periodo dell’anno. Tuttora è uno dei più importanti festival di genere a livello internazionale ed è curato da La Cappella Underground.Per celebrare i 60 anni dalla nascita del Festival Internazionale del Film di Fantascienza, il Comune di Trieste in co-organizzazione con La Cappella Underground riporta la science-fiction al Castello di San Giusto con la mostra Alabarde Spaziali. 60 anni di Festival e Fantascienza a Trieste, che racconta la storia del Festival a partire dalle sue origini e l’evoluzione di oltre un secolo di cinema di fantascienza. Scatti d’epoca e fotobuste originali dei film che hanno fatto la storia del Festival, una galleria video dedicata alla Fantascienza cinematografica in ogni sua forma, costumi di scena, memorabilia e altre sorprese aspetteranno i “visitors” del Castello nei magnifici spazi del Bastione Fiorito, che con questa mostra riapre al pubblico inaugurando la sua nuova stagione espositiva.La mostra sarà visitabile dal 16 settembre 2023 al 4 febbraio 2024 negli orari di apertura del Castello di San Giusto e senza costi aggiuntivi al biglietto di ingresso del Museo.