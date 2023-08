NEXO+ - Le uscite in streaming di settembre 2023

28/08/2023, 15:34

La playlist dedicata al fantastico, l’omaggio al Festival della Letteratura di Mantova, Suffragette di Sarah Gavron, La trattiva Stato – Mafia di Sabina Guzzanti, The Queen. La regina di Stephen Frears, Little Forest di Soon-rye Yim, Turner di Mike Leigh, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, il film documentario che raccoglie le ultime riflessioni dello scrittore e giornalista Tiziano Terzani di Mario Zanot, Favolacce di Fabio e Damiano D'Innocenzo, Rifkin’s festival di Woody Allen ambientato al Festival del cinema di San Sebastian, La duchessa di Saul Dibb, Atlas di Niccolò Castelli, Tre volti di Jafar PanahiDal 1° settembreAlla scoperta del fantasticoIl primo settembre del 1902 gli spettatori parigini assistono per la prima volta a quello che verrà considerato il primo film di fantascienza della storia: si tratta del celeberrimo Voyage dans la lune (Viaggio sulla luna) di Georges Méliès. Più di cent’anni dopo Nexo+ omaggia, con una playlist dedicata, il fantastico e la fantascienza: quei generi che ci trasportano tra le stelle e gli universi, ci fanno sognare portandoci oltre i limiti del possibile, ci fanno anche riflettere sul mondo che viviamo ogni giorno.Tra I titoli: Rodari 2.0, Cinemania - L’Horror, Mistero Buzzati, My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To, Better Than Neil ArmstrongDal 1° settembre, a noleggioAmerica LatinaRegia dei Fratelli D’innocenzoCon Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio LastricoLatina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti (Elio Germano) è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra (Astrid Casali) e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un’esistenza improntata all’abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.Dal 1° settembreUn bacio appassionatoRegia di Ken LoachCon Atta Yaqub, Eva Birthistle, Shabana BakhshUna palpitante storia d’amore ambientata nella moderna Glasgow. Ma come possono vivere insieme “felici e contenti” un pakistano musulmano e un’irlandese cattolica?Dal 1° settembreSweet 16Regia di Ken LoachCon Martin Compston, Michelle Coulter, Annmarie FultonLyam vive un’adolescenza difficile. La madre è in carcere per consumo di droga e il suo compagno vuole trasformarlo in corriere. Il suo sogno è acquistare una casa per viverci con la madre, la sorella e il nipote. Ma per farlo ruberà la droga del patrignoDal 1° settembreJimmy’s HallRegia di Ken LoachCon Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, Andrew Scott, Francis Magee, Mikel Murfi, Sorcha Fox, Martin Lucey, Shane O’Brien, Brían F. O’Byrne, Karl Geary, Denise Gough, Aisling Franciosi, Donal O’Kelly, Seán T. Ó Meallaigh, Conor McDermottroe, Seamus Hughes, Aileen HenryNel 1921, in un’Irlanda sull’orlo della guerra civile, Jimmy Gralton è costretto a chiudere il suo locale culturale perché tacciato di essere comunista. Dieci anni dopo Jimmy ritorna. Sono i giovani a spingerlo a riaprire il locale.Dal 1° settembreAria di VeneziaIn occasione dell’inizio dell’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Nexo+ propone una selezione di film che hanno debuttato proprio nelle sale del Lido, premiati ed amati dalla critica, e una serie di documentari sulle storie delle personalità legate alla Serenissima, tra collezionisti, artisti ed architetti: un’occasione per respirare a pieni polmoni l’aria di Venezia.Tra i titoli: Donne senza uomini, Manta Ray, Cuori, Extraliscio – Punk da balera, Il dubbio, Peggy Gugghenheim – Art Addict, Tintoretto – L’artista che uccise la pitturaDal 4 settembreSe adori i libri diIn occasione della XXVII edizione di Festivaletteratura di Mantova, Nexo+ dedica una serie di playlist ad alcuni grandi autori, omaggiandone lo stile e i temi a loro cari. Una selezione pensata per tutti gli amanti della lettura.Bianca PitzornoC’è chi è cresciuto con le sue storie per ragazzi, fatte di bambine indipendenti, coraggiose e testarde, e di racconti fantastici e intrisi di magia, e chi l’ha amata da adulto per i romanzi e le opere di saggistica, che spaziano tra il folkloristico, il genere storico e il sociologico.Tra i titoli perfetti per chi come noi la ama alla follia: Solstizio d’estate, Nannerl – La sorella di Mozart, Amare amaro, Mother & ChildDonato CarrisiScrittore, giornalista, criminologo e maestro del thriller ad alta tensione, Carrisi è sbarcato anche al cinema con gli adattamenti di numerosi suoi romanzi, vincendo il David di Donatello. Per tutti gli appassionati di noir, mystery e gialli proponiamo, tra i titoli: Rosso, Il profeta, Luci nella notte, One on oneMichela MurgiaHa fatto del racconto del femminile il suo tema cardine, nella sua carriera di giornalista, scrittrice, podcaster, attivista e critica letteraria, con le storie di Sante ma soprattutto di Morgane. Si è anche concentrata sui temi della religiosità, della fede e del rito, e sul folkore della sua terra d’origine, la Sardegna. La ricordiamo e la omaggiamo con una selezione che include: Because of my Body, Anna e Maria Bolena. Storie di due sorelle, Alla corte di Ruth, L’apparizioneZerocalcareDivertente, irriverente, ma anche attivo nella politica e nel sociale: il fumettista di Rebibbia si divide tra il racconto di quelle crisi esistenziali in cui le generazioni più giovani ben si immedesimano, e una narrazione più impegnata, dalla satira alla reportistica di guerra.A chi ama l’arte di Zerocalcare suggeriamo Terzo segreto di Satira, Il mio amico Eric, L’uomo che rubò Bansky, Dove vanno le nuvoleDal 4 settembreLibere disobbedienti innamorate – In BetweenRegia di Maysaloun HamoudCon Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad SlimanTre giovani donne arabe condividono un appartamento a Tel Aviv. Amano, ridono, piangono, ballano, inseguono desideri, cadono, si rialzano. Cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. O, come nel caso della timida Nour, vengono salvate da un perimetro che qualcun altro ha stabilito per loro.Dal 5 settembreRock Legends - QueenRegia di Cal SevilleCon Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John DeaconSpazio ai Queen, il gruppo rock leggendario che ha conquistato i più grandi palcoscenici al mondo grazie al carisma indimenticabile di Freddie Mercury. Tra i più noti successi della band Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody to Love, We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, A Kind of Magic, Another One Bites the Dust e I Want to Break Free.Dal 6 settembreSuffragetteRegia di Sarah GavronCon Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleesan, Meryl Streep, Anne-Marie Duff, Ben WhishawNella Londra del 1912 una giovane impiegata in una lavanderia, Maud (Carey Mulligan), si unisce alla lotta per il suffragio femminile abbracciando la causa delle "suffragette" militanti. Dopo decenni di manifestazioni pacifiche senza molti effetti, le femministe inglesi iniziano a far sentire la loro voce grazie alla disubbidienza civile, guidate dalla carismatica leader del movimento Emmeline Pankhurst (Meryl Streep).Dal 7 settembreLa trattativa Stato - MafiaRegia di Sabina GuzzantiCon Enzo Lombardo, Sabina Guzzanti, Sabino Civilleri, Filippo LunaUn gruppo di lavoratori dello spettacolo decide di mettere in scena le vicende controverse relative alla cosiddetta "trattativa" tra Mafia e Stato, intercorsa all'indomani della tragica stagione delle bombe (Roma, Milano, Firenze).Dall’8 settembreThe Queen. La reginaRegia di Stephen FrearsCon Helen Mirren, Michael Sheen, James CromwelDomenica 31 agosto 1997: la Principessa Diana muore in un tragico incidente. Mentre un’ondata di emozioni senza precedenti rischia di travolgere le istituzioni, il Primo Ministro Blair deve trovare il modo per avvicinare l’orgogliosa regina Elisabetta al suo popolo.Dall’11 settembreCrescere, che fatica. Racconti di formazioneQuanto è difficile diventare adulti? L’adolescenza è una fase fatta di scoperte, di errori e tentativi, di viaggi alla scoperta di sé stessi per guardare e riguardare il mondo sempre con occhi diversi. Nel mese del back to school, Nexo+ propone una selezione di film dedicata a chi sta per ritornare sui banchi di scuola, ma anche a chi guarda a quegli anni con affetto e nostalgia.Tra i titoli: Il fascino indiscreto dell’amore, The World of Us, La storia di Dohee, Angeli ribelli, Tutto ciò che voglioDall’11 settembreQuando hai 17 anniRegia di André TéchinéCon Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, Alexis Loret, Jean FornerodDue ragazzi, Damien e Tom, instaurano un rapporto difficile da portare avanti a causa delle avversità tra le due famiglie d'origine.Dall’11 settembreCuori PuriRegia di Roberto De PaolisCon Selene Caramazza, Simone Liberati, Edoardo Pesce, Antonella Attili, Federico Pacifici, Isabella Delle Monache, Barbora Bobulova, Stefano FresiAgnese ha diciotto anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino alle nozze. Stefano ha venticinque anni, un passato difficile e lavora come custode in un parcheggio confinante con un campo rom. Il loro incontro farà nascere un sentimento speciale che implica delle scelte importanti, in particolare per Agnese.Dall’11 settembreTutti i battiti del mio cuoreRegia di Jacques AudiardCon Romain Duris, Aure Atika, Emmanuelle DevosTom ha l’occasione di diventare il pianista di talento che ha sempre sognato di essere. Si affida a una musicista vietnamita che non parla la sua lingua, con cui la musica diventa l’unico modo di comunicare.Dal 12 settembreLittle ForestRegia di Soon-rye YimCon Tae-ri Kim, So-Ri Moon, Jun-yeol Ryu, Ki-joo JinLa fuga e la rinascita della giovane Hye-won. In crisi, abbandona la frenetica metropoli per la quiete rurale. Little Forest è uno sperduto villaggio dove alle radici dell’infanzia corrispondono le radici della terra. È una piccola cucina dove i frutti dell’orto diventano golose ricette. Abbiamo davvero bisogno di tanto altro, per essere felici?Dal 13 settembreAnam il senzanome. L’ultima intervista a Tiziano TerzaniRegia di Mario ZanotCon Tiziano TerzaniNel maggio 2004, due mesi prima di lasciare il suo corpo, il giornalista e scrittore Tiziano Terzani accoglie il regista Mario Zanot all’Orsigna, il suo ultimo rifugio tra le montagne toscane.Con la sua dialettica irresistibile, racconta del tumore che lo porterà alla morte e della grandezza e delle miserie del mondo che ha visto, capito e raccontato. Un prezioso testamento umano, sociale, politico. Parole che sembrano pronunciate oggi.Dal 14 settembreFavolacce(a noleggio)Regia di Fabio D'Innocenzo, Damiano D'InnocenzoCon Elio Germano, Tommaso Di Cola, Lino Musella, Ileana D'Ambra, Cristina Pellegrino, Giulia Melillo, Laura Borgioli, Enrico Pittari, Federico Majorana, Giulia GalianiC'era una volta una favola nera, ambientata nella provincia sud di Roma, tra la malinconica litoranea brutalmente costruita ed una campagna che è stata palude. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l'indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.Dal 14 settembreRifkin's festival(a noleggio)Regia di Woody AllenCon Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López e Christoph WaltzMort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare.Dal 14 settembreMorrison(a noleggio)Regia di Federico ZampaglioneCon Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli, Giglia Marra, Daniele Rienzo, Valentino Campitelli, Gabriele Sorrentino, Emanuele Bosi, Ermal Meta, Andrea Renzi, Riccardo De Filippis, Adamo Dionisi, Alessandro AmorosoLodo ha vent’anni e vive le difficoltà della sua età, tra un difficile rapporto con il padre e il tentativo di conquistare Giulia, la sua coinquilina di cui è follemente innamorato. Si esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo incrocia quella di Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo, che cerca di ritrovare il successo ma finisce per chiudersi sempre di più in sé stesso, trascurando la bella moglie Luna e vivendo isolato nella sua lussuosa villa piena di ricordi. Tra sogni, fallimenti, amicizia, amori tormentati e curiosi personaggi, il loro incontro diventerà uno stimolo reciproco ad andare avanti, ma a tratti anche un difficile confronto tra generazioni e modi di essere molto diversi.Dal 15 settembreTurnerRegia di Mike LeighCon Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion BaileyGli ultimi venticinque anni di vita del grande ed eccentrico pittore inglese, uno dei più grandi paesaggisti di sempre, un artista determinante nello sviluppo di quel particolare tipo di pittura.Dal 18 settembreTorna a casa, Jimi!Regia di Marios PiperidesCon Adam Bousdoukos, Vicky Papadopoulou, Toni Dimitriou, Özgür Karadeniz, Fatih AlCi sono molti modi per parlare di confini e di libertà. Il regista cipriota Marios Piperides ha scelto di percorrere senza indugi la via della commedia. Una commedia rock, una commedia di frontiera - in tutti i sensi -, dove la cronaca diventa allegro paradosso e dove il detonatore narrativo assume le sembianze di un piccolo quadrupede.Dal 18 settembreLa duchessaRegia di Saul DibbCon Keira Knightley, Ralph Fiennes, Dominic Cooper, Charlotte Rampling, Hayley AtwellGeorgiana Spencer, famosa per la sua bellezza e il suo fascino, un’icona dell’eleganza, una madre devota, un’abile attivista politica e la beniamina della gente comune. Ma al centro della sua storia c’è soprattutto una disperata ricerca d’amore.Dal 19 settembreUna ventata di stile. Fashion WeekConosci Maddalena Sisto, la disegnatrice ed illustratrice che ha lavorato per Armani, Fiorucci e Ferré? Vorresti sapere come è nato l’iconico Little Black Dress di Chanel? Ti vorresti addentrare nei corridoi di casa Gucci, per scoprirne il dietro le quinte? In occasione della Fashion Week milanese, su Nexo+ dedichiamo uno speciale al mondo della moda con una playlist dedicata alle passerelle, alle case di moda più conosciute, alle vite dei grandi stilisti.Tra i titoli: Il mondo di MAD, La doppia vita di Gucci, Discovering Fashion - Vivienne Westwood...Dal 20 settembreUn figlio all’improvvisoRegia di Vincent Lobelle, Sébastian ThieryCon Catherine Frot, Cristian Clavier, Sébastian Thiery, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Benoît Tachoires, Claudine Vincent, Jeanne RosaPatrick si stabilisce dai Prioux dicendo ai genitori di voler far conoscere loro la fidanzata. C'è solo un problema: i due non hanno mai avuto un figlioDal 21 settembreAtlas(a noleggio)Regia di Niccolò CastelliCon Matilda De Angelis, Helmi Dridi, Irene Casagrande, Anna Manuelli, Nicola Perot, Kevin Blaser, Anna Ferruzzo, Angelo Bison, Andrea Zogg, Dorothée Müggler, Cristina Zamboni, Neri MarcorèAppassionata di arrampicata, Allegra è vittima di un attacco terroristico che costa la vita ai suoi amici. Annientata dalla paura verso gli altri e dal desiderio di vendetta si ritira nella sua solitudine. I suoi cari sono impotenti. Così, per tornare a godere della vita, Allegra deve intraprendere una lunga lotta con se stessa. In questo contesto incontra Arad, un giovane rifugiato del Medio Oriente. Per lei ritrovare la fiducia nel diverso rimane l’ostacolo più difficile.Dal 21 settembre3/19(a noleggio)Regia di Silvio SoldiniCon Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza, Paolo Mazzarelli, Martina De Santis, Antonio Zavatteri, Anna Ferzetti, Arianna Scommegna, Giuseppe CedernaLa vita di Camilla, avvocatessa di successo con una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, la coinvolge in un'indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo fianco in questa strada misteriosa e incerta, c’è Bruno, direttore dell’obitorio, con cui Camilla ‐ mentre cerca di ricostruire la vita di un estraneo ‐ scopre sé stessa.Dal 21 settembreAriaferma(a noleggio)Regia di Leonardo Di CostanzoCon Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil, Giovanni Vastarella, Francesca VentrigliaUn vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un'atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.Dal 22 settembreTre voltiRegia di Jafar PanahiCon Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh RezaeiLa famosa attrice Behnaz Jafari riceve il video di una giovane che implora il suo aiuto per sfuggire alla propria famiglia conservatrice e tiranna. Bahnaz abbandona le riprese del film a cui sta lavorando e si rivolge al regista Jafar Panahi per risolvere il mistero del video e raggiunge la ragazza. Inizia così un viaggio in auto verso il nordovest rurale dove ogni incontro è pieno di fascino e ironia.Dal 26 settembreTra la terra e il cieloRegia di Neeraj GhaywanCon Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay MishraUn racconto corale ambientato a Varanasi nella Valle del Gange, la città sacra degli indù, dove si mescolano diversi tipi di personaggi tormentati dalle pressioni sociali, tra tradizione e modernità.Dal 27 settembreHeart of a dogRegia di Laurie AndersonCon Laurie AndersonCompositrice e artista, Laurie Anderson esplora temi come l'amore, la morte e il linguaggio. La sua voce accompagna le storie del suo cane Lolabella e di sua madre, le sue fantasie infantili e le sue teorie politiche e filosofiche, che si susseguono come in un flusso che scorre senza soluzione di continuità.Dal 28 settembrePaul Mick e gli altriRegia di Ken LoachCon Joe Duttine, Steve Huison, Thomas Craig, Venn TraceyUn gruppo di operai che lavora in uno scalo ferroviario a Sheffield, accetta un’indennità speciale quando la British Rail viene privatizzata. Un incidente lungo i binari farà comprendere loro la necessità di non perdere il lavoro.Dal 28 settembreMy name is JoeRegia di Ken LoachCon Peter Mullan, Louise Goodall, Gary Lewis, David McKay, Lorraine McIntosh, Marie KennedyL'ex-alcolizzato Joe si innamora di Sarah assistente sociosanitaria che si occupa della famiglia di un giovane ex tossicodipendente, Liam e di sua moglie che è ancora nel giro della droga.Dal 29 settembreVi presento Toni EdermannRegia di Maren AdeCon Peter Simonischek, Sandra HüllerUna figlia che, troppo presa dal lavoro, ha perso il senso dell'umorismo si trova alle prese con la visita inaspettata del padre che farà di tutto per farle tornare il sorriso.