SORRENTINO'S STORIES - La mostra a Civita di Bagnoregio

16/07/2023, 15:09

E' stata inaugurata domenica 16 luglio 2023 presso il Museo Geologico di Civita di Bagnoregio (Vt) - che la ospiterà fino al 7 gennaio 2024 - la mostraDa "" a "", da "" alle serie televisive "" e "": il racconto di oltre venti anni di carriera attraverso gli scatti dello storico fotografo di scena del regista napoletano.Un percorso di sessantuno foto che partirà dai personaggi, per passare ai luoghi, ai set e ai backstage delle opere diSarà il suggestivo borgo - principale meta turistica dell’Alto Lazio e tra le più visitate dell’Italia centrale - ad ospitare questa mostra fotografica che per la prima volta ripercorrerà la storia didal suo primo lungometraggio al suo ultimo, autobiografico, lavoro." - scrive, direttore artistico del Tuscia Film Fest, nel presentare la mostra - "".Il Museo Geologico illustra la storia di resilienza, nel continuo dialogo tra uomo e natura, di Civita di Bagnoregio. Una tappa fondamentale per comprendere le ragioni e le problematiche di uno dei posti più affascinanti al mondo.Nella varie sale è raccontata la storia geologica dell’area, i processi di instabilità in atto sui versanti, le opere di monitoraggio e di stabilizzazione, le frane storiche." è organizzata dal Tuscia Film Fest in collaborazione con Casa Civita, Comune Bagnoregio e Italian Film Festival Berlin e rientrerà nel calendario degli eventi collaterali della ventesima edizione della manifestazione che ogni estate promuove il cinema italiano nel capoluogo e in alcuni dei luoghi più suggestivi della Provincia di Viterbo.Il Museo Geologico di Civita di Bagnoregio è aperto e visitabile ogni giorno dalle 10 alle 18.