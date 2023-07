SICILIAMBIENTE 15 - Dal 17 al 22 luglio a San Vito Lo Capo

16/07/2023, 12:39

Al via la 15esima edizione diche si svolgerà dal 17 al 22 luglio 2023 a San Vito Lo Capo. Il Festival diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu.Tra anteprime internazionali e italiane, ci saranno in concorso: 8 documentari, 6 lungometraggi, 8 corti d’animazione e 12 cortometraggi. L’edizione 2023 è caratterizzata da: la giuria documentari, composta dall’attrice Sara Serraiocco, il regista Marco Antonio Pani, il giornalista Stefano Amadio e il produttore Luca Ricciardi e la giuria cortometraggi e animazioni, formata dal CEO di Interfilm di Berlino Heinz Hermanns, dall’attrice Simona Malato e dall’armatore sociale di Mediterranea Alessandro Metz Tra le novità di quest'anno la Giuria Giovani, composta da una delegazione di studenti che ha lavorato al progetto SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme che assegnerà il Premio Miglior Cortometraggio Italiano.Tra gli appuntamenti del festival la mostra, promossa da Amnesty International Italia, dal titolo 60 volti 60 anni di Gianluca Costantini. Una raccolta di ritratti, uno per ogni anno, dal 1961 al 2020, dalla fondazione del movimento a oggi. È uno dei progetti di Amnesty International Italia per celebrare i 60 anni dell’associazione. Aperta per tutta la durata del festival In via del Mulino dalle 19:00 alle 23:30.Si parte lunedì 17 luglio alle 21:15 con la proiezione di "", una produzione Gedi Visual, di Valeria D’Angelo a cui seguirà l’incontro con il giornalista Francesco Fasiolocaporedattore di Gedi Visual.Tra il 16 e il 17 maggio una nuova alluvione, dopo quella del 2 e 3 maggio, ha colpito l’Emilia-Romagna e alcuni comuni di Marche e Toscana. È la Romagna ad aver subito i danni maggiori. Le immagini, i suoni, i volti che hanno segnato questi giorni di tragedia e di rinascita, di disperazione e di voglia di vivere e darsi da fare in questo video-racconto, è stato proiettato a Bologna in occasione di “Repubblica delle Idee”, per sostenere i comuni colpiti dall’alluvione. Il documentario è una produzione Gedi Visual con il coordinamento giornalistico di Francesco Fasiolo.Si svolgerà alle 21.50 la cerimonia d’apertura con la performance live “” dell’artista poliedrico Max Paiella, comico, imitatore e musicista. Sfruttando la sua naturale attitudine a dialogare con il pubblico rendendolo partecipe della performance presenterà i suoi personaggi più famosi, da Vinicius Du Marones, Parakulis, Fata Paiella, Il rumeno di Tintoria, a Nikolay Tekorkov, I fratelli Cannone e Mitico Thor Ranucci. Uno spettacolo rutilante in cui emergono le imitazioni e le migliori parodie musicali dei “tormentoni” più famosi, da Albano a Manhood e Blanco.Il primo documentario in concorso è "" di Martin Boudot e Manon De Couet che arriva dalla Francia in anteprima italiana. I PFC, o composti perfluorurati, noti in quanto inquinanti “eterni”, si trovano nella maggior parte dei prodotti di uso quotidiano e sono altamente tossici. Se in Europa gli scandali sui PFC non scarseggiano in Francia, invece, tutto sembra tacere fino all’indagine dei “Guerrieri Verdi”.A inaugurare la sezione lungometraggi "", opera prima di Andrea Zuliani, regista e sceneggiatore di un road movie che è anche il percorso di conoscenza di due ragazze in cerca della propria identità. Il film arriva in anteprima siciliana alla presenza del regista.Seguirà "" di Antonella Sabatino e Stefano Biasi per il concorso cortometraggi ed il documentario "" alla presenza dei registi Davide Barletti e Lorenzo Conte, in anteprima siciliana. Un film sulla più grave epidemia fitosanitaria del secolo, oggi ancora in corso. Nel sud Italia, un batterio, lo Xylella Fastidiosa, uccide da più di un decennio milioni di alberi di ulivo secolari, stravolgendo inevitabilmente la vita e il paesaggio. Botanici, agricoltori e imprenditori, che ne studiano le cause, raccontano il metodo di approccio volto a contrastare l’epidemia per ricostruire il territorio che ne è colpito. Per il concorso animazioni c’è "" di Ekaterina Ogorodnikova.Martedì 18, tra gli appuntamenti della giornata presso il Porto Turistico, dalle 15:30 alle 17:00 SUPrising “” - Raccolta plastica e rifiuti dal mare con l’utilizzo di tavole da Stand Up Paddle.Un istruttore insegnerà le basi per utilizzare la tavola da SUP in autonomia per raccogliere quanta più plastica possibile dal mare.Alle 21:15, per il concorso animazioni, "" di João Gonzalez. Alle 21:30 il cortometraggio "" di Kassim Yassin Saleh alla presenza di uno degli interpreti e "" di Eduardo Castaldo. Alle 21:50 il corto "" con la regista Giulia Di Maggio.Alle 22:05 il documentario "" alla presenza del regista Maayan Schwartz. Alle 21:50 per il concorso animazioni ""di Ahmad Saleh. Alle 22:15 il lungometraggio "" alla presenza della regista Anna Di Francisca. Protagonista una donna alle prese con una possibile convivenza fra la natura incontaminata e le nuove tecnologie. Sofia vive in un antico casale ai piedi di Pietra di Bismantova, sull’Appennino Reggiano. Qui, dove non prende internet, completamente “disconnessa”, gestisce un agriturismo noto ai turisti che cercano relax e social detox. Nella zona è però in arrivo un ripetitore telefonico che potrebbe distruggere l’identità fuori dal tempo che contraddistingue il luogo.Alle 23:15, chiude la rassegna delle proiezioni della giornata il doc "" di Jennifer Rainsford. Alle 23:45, in anteprima siciliana, "" di Erika Gonzalez Ramirez e Matthieu Lietaert, la storia di una lotta quanto mai attuale per la salvaguardia del pianeta. Tre donne, un solo obiettivo: Carolina (Brasile), Bertha (Honduras) e Maxima (Perù) stanno guidando una lotta per la salvaguardia dell’ambiente contro i moderni conquistadores. Mentre governi e aziende, impegnati in una corsa globale verso la crescita incontrollata, cercano risorse a basso prezzo, queste tre donne raccontano una storia di instancabile coraggio: come continuare a combattere per la natura quando la tua stessa vita è a rischio, quando la repressione della polizia, la pressione delle aziende, ferite e minacce di morte sono parte del tuo vivere quotidiano?Mercoledì 19, alle 21:15 per il concorso cortometraggi "" di Sergio Postigo Cruz. Alle 21:30 alla presenza dell’autore Riccardo Cingillo verrà presentato "". Alle 21.35 il cortometraggio "" di Alberto Utrera. Alle 22:00 per "" (concorso animazioni) di Julie Engaas. Alle 22:05 il cortometraggio "" di Adriano Valerio e "" alla presenza del regista Daniele Ciprì. Alle 22:20 per il concorso lungometraggi "" di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Il film dei due registi belgi, già vincitore del Premio della Critica al 75° Festival di Cannes e di ben quattro David di Donatello, racconta l’amicizia tra Pietro e Bruno, tra loro apparentemente incompatibili. interpretati da Luca Marinelli e Alessandro Borghi. I due si conoscono fin da bambini quando passavano le giornate tra le montagne. Vent’anni dopo, Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare se stesso e fare pace con il suo passato.Alle 22.25 "" di Farnoosh Abedi per il concorso animazioni. Alle 22.35 per il concorso documentari "" di Isa Willinger. Una riflessione sulla grandissima quantità di plastica presente in ogni luogo che ci circonda. La regista segue diversi protagonisti, dai rappresentanti dell’industria della plastica allo sguardo di attivisti e scienziati, raccontando punti di vista differenti e mettendo a fuoco la crisi della plastica e la sua inesorabile ascesa. Alle 00:20 "" il cortometraggio di Daria Razumnikova.Giovedì 20, la rassegna prende il via con i cortometraggi realizzati dalle scuole con il progetto SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme. Alle 21.15 il cortometraggio realizzato dagli studenti dell’I.S.S. Danilo Dolci di Partinico, per il progetto SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme "", Alle 21.45 "", realizzato dagli studenti del Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Castel Fusano e alle 22.05 "", realizzato dagli studenti del Liceo Archimede di Acireale (CT) entrambi corti nati dal progetto SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme.Alle 21.30 per il concorso animazioni S"" di Mai Vu. Alle 21.40 sempre per il concorso animazioni "" di Gianni Zauli, Alberto Baioni. Alle 22.00 alla presenza del regista João Rodrigues Ana Morphose.Alle 22.15 il lungometraggio "" di Gianni Amelio. Alla fine degli anni ‘60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu processato con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il film è un racconto a più voci, in cui, accanto all’imputato, prendono corpo i familiari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Un capitolo vergognoso della storia italiana.Alle 22.30 "", cortometraggio di Matteo Cirillo e Bonolis Bros. Alle 22.45 "" alla presenza del regista Marco Della Fonte. Due anime affini che si incontrano, una comunità che le respinge. Una storia struggente sul diritto all'amore. E’ il 1978 e l'Italia è il primo Paese al mondo ad abolire i manicomi, grazie alla legge Basaglia. Anja torna a casa affidata alle cure del fratello Ettore e di sua moglie Lisa. Con l'aiuto del nuovo psichiatra, Anja inizia lentamente ad adattarsi alla nuova vita fuori dal manicomio. Incontra Libero, un uomo che va in giro consegnando le verdure del suo orto alla gente del paese. Anche Libero, come Anja, soffre di disturbi mentali. Anja e Libero si innamorano e trovano rifugio in una baracca segreta in mezzo alla foresta circondata da alberi colorati, che diventa il simbolo del loro amore. Affronteranno i pregiudizi della famiglia di Anja e del paese. Quando Anja rimane incinta, la sua famiglia farà di tutto per separarla da Libero e impedire la nascita di una famiglia “inaccettabile".Venerdì 21, apre la serata, la proiezione degli ultimi due corti realizzati dagli studenti con il progetto SiciliAmbiente e Arpa a Scuola insieme. Alle 21.15 "" realizzato dagli studenti del liceo Archimede di Acireale. Alle 21.35 "", realizzato dagli studenti del Liceo Vittoria Colonna di Roma.Alle 22.00, tra gli eventi speciali, le letture interpretate da Simona Malato tratte dal progetto “Stand by me” per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Incursione artistica della Street Artist Laika, con accompagnamento musicale di Giuseppe Lo Meo. A cura di Amnesty International Italia.Alle 21.30, il documentario "" alla presenza del regista Carlo A. Bachschmidt, in anteprima siciliana. Che cosa vogliono i No TAV (Oppositori del progetto per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione)? Fermare la costruzione dell’opera non sembra esaurire il senso della loro scelta. La pellicola indaga le lotte, i processi, il carcere, la guerra, le scelte individuali come occasioni in cui si vuole dare dignità alla propria vita.Alle 22.30, il cortometraggio "" alla presenza della regista Genevieve Sulway. Alle 22.45 "" in anteprima italiana di Łukasz Ruciński e Patryk Szczepaniak, che arriva dalla Polonia. Una riflessione dolorosa sulle violazioni dei diritti umani. Il film è la storia di Andrei, giovane rapper bielorusso che fugge dalla sua patria per salvarsi e trova rifugio in Polonia, alla ricerca di un equilibrio tra sogni, aspettative e la lotta per la libertà della sua terra natale. L’invasione russa dell’Ucraina e un’inaspettata possibilità di proseguire il suo viaggio cambieranno ogni cosa.A seguire, alle 22.45 il cortometraggio "" presentato dal regista Daniele Grassetti. Chiude la rassegna della giornata alle 23.10 il film "" di Paolo Virzì. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini dei suoi cittadini. I destini di un autista, un avvocato, un attore e un ex detenuto si intrecciano, mentre lottano per la propria sopravvivenza. Una distopica riflessione su un futuro non troppo lontano che minaccia il nostro pianeta.Sabato 22, si comincia alle 19:15 con la Premiazione XII Regata Under 18 SiciliAmbiente. Memorial Pino Aiello a cura di Laylane.Alle 21.15 ci sarà l’incontro dal titolo “” intervengono Giuseppe Onufrio direttore Esecutivo di Greenpeace Italia; Antonio Cianciullo giornalista e scrittore, coordinatore di Terra - canale sull’ambiente di Huffington Post; Giuseppe Cuffari direttore UOC Educazione Ambientale, Reporting, Salute ed Ambiente di Arpa Sicilia. A cura di Greenpeace ItaliaAlle 21.45 ladella 15^ edizione del SiciliAmbiente Film Festival a cui seguirà alle 22.30 lo spettacolo teatrale “Favola Industriale Blues” di e con Alessio Di Modica, in cui antico e contemporaneo si incontrano: industrializzazione e antiche civiltà greche si guardano sapendo di non riuscire a comunicare.Tra ipresentati quest’anno, lunedì 17, alle 19.30 inaugura gli aperitivi letterari, offerti da Olis Geraci e Vini Lauria e da Caffè Savoia, Resistere a Mafiopoli di Giovanni Impastato e Franco Vassia, l’unica intervista a Giovanni Impastato che è diventata un libro, in cui il fratello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978, risponde alle domande del giornalista Franco Vassia.Martedì 18 alle 19.30 la presentazione di Palazzo Leoni di Davide Ficarra, Palazzo Leoni si trova nel Villaggio Santa Rosalia, un quartiere popolare di Palermo. È un condominio degli anni Sessanta del Novecento, In questo dedalo di scale e portoni, si muove un’umanità che rispecchia fedelmente tutte le nostre virtù e debolezze.Mercoledì 19 alle 19:30, in occasione del giorno dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino, la presentazione del libro Sul muso del coccodrillo. Gli anni di Paolo Borsellino a Marsala, di Renato Polizzi, a cura di Navarra editore. Dal 1986 al 1992 Paolo Borsellino fu a capo della Procura della Repubblica di Marsala: un periodo cruciale ma poco noto della vita umana e professionale di Borsellino che questo libro ricostruisce attraverso una serie di interviste ai suoi più stretti collaboratori. Un periodo a cui non è stato dato il giusto peso perché fagocitato dal Maxi Processo di Palermo e le Stragi di Capaci e via D'Amelio. Il libro contiene un contributo storico di Salvatore Mugno; le interviste a Giuseppe Salvo, Calogero "Rino" Germanà, Nanni Cucchiara, Francesco Palermo Patera e Salvatore Inguì. Sarà presente l’autore.Giovedì 20 alle 20.00, la presentazione del progetto “” e della pubblicazione Un’alleanza per un’educazione e una formazione alla cittadinanza globale. A cura di Antonio Bellia, Giuseppe Cuffari, Rosa Nucera, Noemi La Barbera. Il volume ripercorre i tre anni del progetto, nato dalla collaborazione tra SiciliAmbiente Festival e ARPA Sicilia, destinato alle scuole siciliane e non solo. Intervengono Vincenzo Infantino, Direttore Generale ARPA Sicilia; Giuseppe Cuffari, direttore UOC Educazione Ambientale, Reporting, Salute ed Ambiente di Arpa Sicilia; Rosa Nucera responsabile UOS Educazione Ambientale, Reporting di Arpa Sicilia; Fabrizio Giacalone, responsabile progettazione e formazione di educazione ambientale cooperativa Palma Nana; Antonio Bellia coordinatore scientifico del progetto e direttore artistico di Siciliambiente, Rosa Brigida, pedagogista e coordinatrice tecnica del progetto.Venerdì 21 alle 19.30, "" di Gianluca Costantini. Il volume raccoglie 60 ritratti di persone, scelte simbolicamente una per ogni anno, che hanno fatto la storia dei diritti umani e che sono stati parte della storia di Amnesty International dalla sua fondazione, nel 1961.Sabato 22 alle 20:00, la presentazione del libro “” di Ester Rizzo, a cura di Navarra editore. Un appassionante romanzo storico che racconta la storia delle donne pacifiste siciliane condannate a trenta giorni di carcere per aver manifestato contro la guerra nel 1916. Sarà presente l’autriceIl Festival, diretto da, con la direzione organizzativa di, vuole promuovere e diffondere il cinema d'autore e il cinema documentario, favorendo il confronto tra i registi attraverso incontri e tavole rotonde. Annovera 4 sezioni competitive: un Concorso internazionale documentari; un Concorso internazionale lungometraggi di finzione, un Concorso internazionale cortometraggi (di finzione e documentari) e un Concorso internazionale dedicato all’animazione. Oltre ai premi in denaro di ogni sezione competitiva, attribuiti da una giuria di esperti e di personalità del cinema e della cultura, saranno assegnati il Premio AAMOD, il Premio “Diritti Umani” conferito da Amnesty International Italia, il Premio “Ambiente” conferito da Greenpeace Italia, il Premio Speciale TTPIXEL. A questi si aggiunge il Premio del Pubblico per la sezione Lungometraggi.