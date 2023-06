LA BELLA DESTATA - In streaming digitale

27/06/2023, 10:58

La favola de "La bella addormentata" si conclude con una bellissima principessa, che vittima di un incantesimo, viene risvegliata dal bacio del principe azzurro del quale si innamora per diventarne la sposa.non una favola ma il racconto di una bellezza vera e tangibile. Non una persona ma un territorio, una regione italiana bellissima, l'Abruzzo, che dopo un periodo di apparente torpore, si "destata" per dimostrare le proprie eccellenze e la propria identit, fatta di natura, cultura, storia ed arte, insieme alla capacit culturale ed umana di guardare al futuro senza dimenticare il passato.La presenza e la voce narrante di Maria Grazia Cucinotta ci conduce nella dimensione del fantastico (fiabe e leggende) o in quello letterario (poesie e racconti). Andrea Roncato ed Adriana Volpe ci accompagnano nella tradizione sempre viva della cucina del luogo. Ogni puntata racconter una cittadina precisa o un luogo determinato.Un documentario prodotto da Settimio Colangelo per Colangelo Management. Scritto da Gian Marco Mori e Stefano Sarcinelli. Musiche di Francesco Serio. Montaggio di Federico Ferrantini, Valerio Evangelista e Marco Pocetta. Fotografia Federico Ferrantini. Organizzazione generale a cura di Chiara delle Chiaie. Regia di Federico Ferrantini.Il documentario LA BELLA DESTATA disponibile sulla piattaforma online Amazon Prime Video e Cg Digital.