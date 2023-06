ASINCRONIE 4 - Dal 27 giugno al 2 luglio a Sassari e Alghero

23/06/2023, 17:35

Un’edizione dedicata al tema della cittŕ, al rapporto tra l’urbano e l’umano, indagato da molteplici punti di vista, linguaggi e latitudini geografiche. Dall’Africa del Burkina Faso agli Stati Uniti e all’India fino alle periferie italiane. Č il tema della quarta edizione diideato e curato dal collettivo di filmmaker e fotografi 4CaniperStrada, con il patrocinio della Fondazione Alghero, e il sostegno della Fondazione di Sardegna e la Regione Sardegna.Dopo l’apertura ad Alghero con una mostra fotografica di Nikita Teryoshin (“Niente di personale. Il backoffice della guerra”) e Misha Maslennikov (“Le steppe del Don”) in collaborazione con il Festival della Fotografia Etica di Lodi (fino al 9 luglio negli Ateliers di piazza Sotgiu, domenica 2 luglio sarŕ presente Nikita Teryoshin e il direttore del FFE Alberto Prina),prosegue a Sassari dal 27 giugno al primo luglio 2023 tra il Cityplex Moderno di viale Umberto per le proiezioni a ingresso libero dei film (sempre alle 21) e lo Spazio Bunker di via Porcellana 17/A, che ospiterŕ la mostra fotografica “Narrazioni Anatomiche” di Veronica Muntoni, il laboratorio di fotografia urbana Guida bella ai posti brutti” a cura di Arianna Lodeserto e quello di cinema in Super 8 “A passo ridotto” a cura di Riccardo Pascucci/Bottega Analogica.Si inizia martedě 27 giugno con due documentari che indagano il rapporto urbano-umano con uno sguardo “dal passato”, secondo la prospettiva asincrona che caratterizza il festival: “Villaggio di banditi” di Lars Madsén, in collaborazione con la Cineteca Sarda, episodio di una serie intitolata “Viaggio in Sardegna” girata negli anni Sessanta dalla tv svedese, e “Daguerréotypes”, un documentario creativo, un empatico racconto per immagini della quotidianitŕ di residenti, passanti, commercianti di un piccolo tratto della parigina rue Daguerre realizzato a metŕ degli anni Settanta dalla maestra del cinema Agnčs Varda. In collaborazione con la Cineteca di Bologna.Mercoledě 28 giugno sarŕ proiettato “Il paese delle persone integre” di Christian Carmosino Mereu, sulla transizione verso la democrazia e l’autodeterminazione del Burkina Faso, con la presenza del regista, e giovedě 29 giugno due film selezionati attraverso una call lanciata dal festival e rivolta a film caratterizzati da un approccio creativo al racconto del reale: “Ciudad Lineal” di Riccardo Bertoia e “Italia. Teoria per un film di famiglia” di Mario Blaconŕ, con la presenza di entrambi i registi.Si prosegue il 30 giugno con l’audio-documentario dal vivo “I ritornanti” di e con Jonathan Zenti, audio podcast designer tra i piů conosciuti e apprezzati non solo in Italia, che racconta di tutti i pensieri che circondano la scelta di partire per un paese diverso da quello in cui si č nati (Spazio Bunker, alle 19) e la proiezione di “Last Stop Before Chocolate Mountain” di Susanna Della Sala, ambientato nel deserto della California, in un luogo fuori dal tempo, Bombay Beach, dove č nata una comunitŕ al cui interno l’arte riesce, nei modi piů inaspettati, a curare gli animi (alle 21 al Cityplex), con la presenza della regista.Sabato 1° luglio gli audio-documentari “Passer” dell’artista transdisciplinare Valeria Muledda sul campo profughi della Jungle di Calais nel nord della Francia e “A Cow a Day”, “pedinamento poetico” di una mucca all’alba sulle rive del Gange del poeta e produttore radiofonico Pejk Malinovski (alle 21, cortile privato, via Torre Tonda 36).Infine, domenica 2 luglio il festival si sposta ad Alghero, negli Ateliers di piazza Francesco Sotgiu, per una lettura portfolio gratuita con Alberto Prina, il direttore del Festival della Fotografia Etica di Lodi e per una visita alla mostra fotografica di Nikita Teryoshin e Misha Maslennikov in compagnia di Nikita Teryoshin (alle 19)