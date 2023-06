CREUZA DE MA' 17 - Annunciati i primi ospiti e le novita'

22/06/2023, 17:24

Torna, la manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage, la cui diciassettesima edizione si svolgerā dal 18 al 23 luglio 2023 in una location dal fascino unico come Carloforte, nel sud della Sardegna.L’appuntamento sull’isola di San Pietro sarā ancora una volta un momento in cui raccontare l’incontro tra due arti come la musica e il cinema e avviare insieme a registi, musicisti, studenti e appassionati una riflessione su questo connubio, in un luogo magico che con la musica ha un rapporto privilegiato.Le atmosfere di Carloforte, i suoi vicoli, gli scorci e gli scenari incantevoli che ospitano numerosi appuntamenti, i “sentieri che conducono al mare” del brano di Fabrizio De André che dā il nome alla manifestazione, contribuiscono a creare la magia che un appuntamento come Creuza de Mā ha saputo consolidare negli anni.Tra i primi ospiti annunciati dell’edizione 2023, sarā a Carlofortefigura chiave della storia della musica italiana nonché autore di numerose colonne sonore per autori tra cui Gabriele Salvatores, Davide Ferrario, Roberta Torre.L’omaggio a un maestro come Mauro Pagani, la cui carriera č contraddistinta dal sodalizio artistico con Fabrizio De André con cui scrisse a quattro mani Creuza de Mā, non č ovviamente casuale. Mauro Pagani sarā celebrato con la cittadinanza onoraria di Carloforte, sarā protagonista di un incontro dedicato alla sua carriera e regalerā a Creuza de Mā la sua unica data estiva con uno speciale concerto in Piazza della Repubblica.Ma oltre al cartellone di proiezioni e concerti e agli incontri con gli ospiti,vuole anche essere un momento di riflessione pių profonda rivolta a quelli che saranno i cineasti e i compositori di domani. Proprio per questo nel 2017 č nato il progetto di summer school, consolidato poi nel 2019 con la creazione di un vero e proprio Campus. Ed č questa la seconda anima di Creuza de Mā, un festival con un focus centrale su un progetto di formazione didattica grazie al quale 30 allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia insieme ad altri 12 allievi musicisti provenienti da diverse realtā formative arrivano a Carloforte per un’esperienza di condivisione e apprendimento impagabile.I futuri registi, musicisti e tecnici qui cominciano un rapporto che sfocerā poi nella collaborazione per le colonne sonore dei cortometraggi prodotti dal Centro Sperimentale come esercizio del secondo anno. “” č infatti una parte quotidiana del programma di Creuza de Mā dedicata, oltre alle masterclass e agli incontri con i maestri ospiti del festival, a mostrare i cortometraggi CSC prodotti negli scorsi anni, per un totale di oltre 32 opere musicate proprio all’interno del percorso CAMPUS.” - commenta, ideatore e direttore artistico di Creuza de Mā - “”.e Carloforte vogliono rappresentare un approdo e una partenza, un luogo ideale per la didattica e la riflessione, anche perché per loro natura le isole sono circondate dal mare ma aperte a tutte le rotte. E proprio nell’ottica del partire per poi tornare, nella giornata di sabato 22 luglio saranno proiettati i cortometraggi degli allievi diplomati Centro Sperimentale di Cinematografia, musicati nell’ambito del progetto CAMPUS 2021/22.Creuza de Mā ha inoltre deciso di istituire il Premio Giovani Compositori musica per cinema ad honorem ad Alessandro Speranza, giovane compositore prematuramente scomparso: un premio rivolto ai giovani a cui concorrono i cortometraggi delle scuole di cinema di tutto il mondo. Come omaggio sarā proiettato Il Barbiere complottista, cortometraggio vincitore del premio La Cinéfondation a Cannes 2022 diretto da Valerio Ferrara, allievo di regia del CSC - Scuola Nazionale di Cinema nel triennio 2019 - 2021, e musicato proprio da Alessandro Speranza.Gli appuntamenti disi terranno, come di consueto, nei due cine-teatri Mutua e Cavallera per le proiezioni e gli incontri, ma saranno scenario del festival anche il centro cittadino con la Piazza e il suggestivo Giardino di Note, oltre che lo straordinario scenario delle “Ciassette” che come da tradizione ospiterā il concerto al tramonto.