CIAK FILM FESTIVAL 3 - I vincitori della prima fase

E stato un vero red carpet a Fiuggi del grande cinema italiano e internazionale nella giornata di domenica 11 giugno 2023, dove si svolta la prima fase della terza edizione del, dedicato ai cortometraggi, e web series.dichiarano, direttori artistici della kermesse che ha visto premiati grandi nomi legati al mondo delle immagini in movimento.Nella sezione, i premiati sono stati:La regista Susy Laude come miglior cortometraggio per Il Ballo,Il regista Walter Croce come miglior cortometraggio sociale per Dietro La porta.Dino Abbrescia e Marco Iannone come miglior attori protagonisti per Il Ballo e Al di l del mare.Carlotta Parodi miglior attrice protagonista per Sabbie Mobili.Nadia Rinaldi come miglior attrice non protagonista per Dietro la porta.Giorgio Gobbi come miglior attore non protagonista per Dietro la porta.Il buio che brilla come miglior teaser.I cortometraggi Pietrazita di Angelo Faraci e Il Ballo di Susy Laude si aggiudicano il premio alla miglior regia.La migliorCamei Pugliesi: Barletta di Massimiliano Tedeschi.Premi speciali per lautrice Manuscia Del Rosso e lattrice Costantina Busignani.