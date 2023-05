KARIM GALICI - I documentari il 27 maggio alla Sala Paradiso della Biblioteca Villa Bandini a Firenze

23/05/2023, 19:39

Dopo un tour in numerose città italiane, tra cui Cagliari, Roma, Napoli, Palermo, Genova, Perugia, Cesena e Biella, arriva a Firenze il cinema per il sociale di Karim Galici, si tratta di un ritorno in Toscana dopo le serate di Siena, Pisa e Grosseto.Grazie alla collaborazione delle Biblioteche Comunali Fiorentine, l'iniziativa "Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione" presenterà i documentari "Dall'est con amore. Quattro storie di vita e integrazione" e "La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna".L'appuntamento è fissato per il 27 maggio2023 alle ore 16:00 presso la Sala Paradiso della Biblioteca Villa Bandini, situata nella Villa del Bandino nel cuore del Quartiere 3 di Firenze, in via del Paradiso, 5. L'ingresso all'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi inviando una email all'indirizzo [email protected] o chiamando il numero 055 6585127I documentari, entrambi diretti dal regista Karim Galici, narrano storie che esplorano temi come l'amore, l'accoglienza e l'integrazione, con la suggestiva cornice della Sardegna. Il primo documentario ha una durata prevista di 29 minuti, mentre il secondo dura 25 minuti.L'evento si inserisce nell'ambito degli “incontro Conoscitivi” della "Rete di interazioni sociali e culturali" promossa da Cittadini del Mondo OdV di Cagliari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.Dopo i saluti dell'Amministrazione comunale ci sarà una video introduzione ai due documentari da parte del regista, e un momento di confronto con il pubblico a cura di Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca Interculturale "Rodnoe Slovo" Oratorio Sant'Eulalia, Cagliari..L'evento offre al pubblico l'opportunità di immergersi nelle storie di protagonisti provenienti da diverse origini, generazioni e nazionalità, accomunati dall'avere scelto l'Italia come loro seconda patria.Dopo Firenze, il tour proseguirà con tappe previste il 01 giugno a Milano e il 03 giugno a Chieri (TO).