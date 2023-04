4 GIORNI SU SE7 - I vincitori

30/04/2023, 17:26

Riscoprire la bellezza del proprio territorio e la propria identitŕ culturale e patrimoniale attraverso gli occhi di professionisti del cinema indipendente, provenienti da altre regioni, e che, per quattro giorni, hanno conosciuto, esplorato, scrutato e poi raccontato la cittŕ di Corato attraverso l’arte dell’audiovisivo.Si č conclusa cosě la prima edizione di “4 giorni su se7”, il contest dedicato agli autori del cinema indipendente tenutosi a Corato dal 26 al 29 aprile 2023 e ideato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato e il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo e Buon Campo e la collaborazione del Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” di Corato.Ad aggiudicarsi il primo premio di questa prima edizione del contest, la troupe di Burattini senza fili, da Catania, composta da Bruno Carmelo Mirabella, Sergio Campisi, Manuela Grimaldi e Noemi Sava.Secondo posto per la troupe napoletana de I Soliti ignoti, con Brando Improta, Martina Maria Monti, Alfonso Perugini e Giuliano Carmosino.Terze classificate, a pari merito, le troupe di Orefilm, da Roma, composta da Fabrizio Byron Rink, Alessio Giorgi, Daniele Zaccardo e Stefano Diaferia e di NaNo film, da Napoli nord, composta da Vincenzo Lamagna, Gelsomina Prositto, Luca Basso, Nadia Cortellessa.Le quattro troupe cinematografiche indipendenti, ospitate in residenza artistica gratuita, hanno realizzato quattro cortometraggi che hanno racchiuso l’essenza della cittŕ, coadiuvate dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II - Stupor Mundi” attraverso un percorso PCTO - avviato giŕ nei mesi scorsi col coordinamento del regista Michele Pinto e dello sceneggiatore Raffaele Tedeschi.Una sinergia intensa ed entusiastica, quella fra troupe e studenti che hanno collaborato alle riprese imparando sul campo a diventare professionisti del domani. Attivamente coinvolti anche i cittadini che hanno accolto, aiutato e recitato nei quattro prodotti filmici proiettati nel corso della serata conclusiva del 29 aprile, nel Teatro Comunale di Corato.Il legame con le proprie radici, gli affetti e i ricordi, indissolubile anche a distanza di anni e chilometri lontani dalla propria terra d’origine, nel cortometraggio “Casa” della NaNo film; la testimonianza secolare degli ulivi che sussurrano la storia nel tempo e le tradizioni tramandate di generazione in generazione in “Briciole di giganti” di Burattini senza fili.Ancora, la cittŕ che si fa cornice, spettatrice e talvolta anche complice della vita dei suoi cittadini, poetica e radiosa, nel cortometraggio “Dessert - omaggio ad Alberto e Monica”, de I soliti ignoti; l’invito al distacco dalla frenesia quotidiana, all’ascolto e all’osservazione del presente, con uno speciale ritratto storico, per recuperare l’essenza dell’essere comunitŕ, nel corto “Quaratë” della troupe di Orefilm.Con la direzione artistica del regista Michele Pinto, “4 giorni su se7” non ha solo inteso promuovere la qualitŕ del cinema indipendente, che si avvale di alte professionalitŕ e avanzate tecnologie, attraverso la valorizzazione della cittŕ di Corato e del suo territorio, ma si č concretizzata in quattro veri e propri doni alla cittŕ e ai cittadini.A decretare il vincitore, la giuria presieduta da Francesco Martinelli, regista, autore ed educatore teatrale, composta da membri dello staff, esponenti dell’amministrazione comunale, gli studenti del Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato e tutto il pubblico presente in platea.“4 giorni su se7” ha proposto, inoltre, momenti di riflessione e dibattito, come il panel “Sguardi al femminile - La cinematografia vista e vissuta dalle donne”, a cura dell’Accademia di Arti Visive “Stazione 47” di Lecce, con le direttrici dell’accademia Giusiana Ferrucci e Pamela Morgagni, Isabella Ragno, attrice di cinema e teatro, Paola di Gravina, Docente di discipline audiovisive, Erminia Colucci, Professore Associato di Psicologia Visiva e Culturale presso il Dipartimento di Psicologia della Middlesex University di Londra (UK) e Visiting Professor presso la Gadjah Mada University (Indonesia).A raccontare la Puglia anche la proiezione del cortometraggio “Abulivia” diretto da Michele Pinto, scritto e interpretato da Francesco Tammacco, emblema del legame con gli ulivi che rappresentano il territorio nel mondo e racconta delle condizioni dei giovani del Sud che, come gli alberi, partono all’insegna del mondo, con una valigia piena di precarietŕ ed inadeguatezza delle politiche sociali, e lasciando un vuoto che si fa grido di dolore e di speranza.L’iniziativa si č avvalsa della collaborazione dell'Associazione Culturale Morpheus Ego, di Curiosity Studio di Francesco Pinto, e del Corso di Filmmaking e Cinematografia dell’Accademia di Arti Visive “Stazione 47” di Lecce.