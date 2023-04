BOLZANO FILM FESTIVAL 36 - I vincitori

23/04/2023, 07:55

Premio Provincia autonoma di Bolzano al Miglior Film e Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per la Miglior Prestazione Artistica (nelle categorie: regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia, suono, recitazione e musica) del concorsoLa giuria internazionale composta da Zsuzsanna Kiràly, Beatrice Fiorentino, Bernhard Karl, Anke Leweke e Cyril Schäublin ha deciso di premiare GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin come Miglior Film e VERA di Tizza Covi e Rainer Frimmel per la Miglior Prestazione Artistica.Di seguito le motivazioni della Giuria:Come si approcciano i registi alla realtà? Quali porte aprono al pubblico sul mondo? La selezione del programma del concorso di quest’anno raccoglie una impressionante varietà di forme narrative e visive, approcci e strategie che ci hanno continuamente sorpresi e sfidati nel migliore dei modi. In breve: ci siamo divertiti al cinema.Con mezzi minimalisti, viene catturato il ritmo di una vita quotidiana apparentemente irrilevante. Con fine laconicità, permeabilità umoristica e sorprendenti soluzioni situazionali, lo spettatore diventa, a ogni chilometro percorso, passeggero di una grande narrazione cinematografica umanistica.Il premio per il Miglior Film va a GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin.Una biografia all’ombra di un mito del cinema che vuole finalmente partecipare alla vita. Ed è ancora il cinema ad accompagnare questa eroina nei suoi tentativi di affacciarsi alla vita. La macchina da presa, il montaggio, la sceneggiatura, il cast e il suono formano un’interazione discreta di tutti i mestieri artistici che vorremmo premiare.Il premio per il miglior risultato artistico va a VERA di Tizza Covi e Rainer Frimmel.Premio del pubblico Città di BolzanoIl film più votato dal pubblico è SISTERS di Linda OltePremio Euregio YOUNG JURY (Tirolo, Alto Adige e Trentino)Il premio assegnato dalla giuria studenti, composta da: Max Lackner, Federica Fenner, Ella Doldi, Alessio Lutzenberger, Ariadne Simmerle, Lucas Mairoser, Océane Larcher, Anna Thaler, Cecilia Sbetti con i tutor Arnold Schnötzinger e Maria Rita Lupi va a IL CERCHIO di Sophie Chiarello.Di seguito le motivazioni della giuria:Nel corso di questa settimana abbiamo avuto la possibilità di vedere 6 film in concorso al Bolzano film Festival Bozen. Il film che, dopo intense discussioni, abbiamo deciso di premiare, è un film che ci ha dato la possibilità di immergerci in un mondo già conosciuto e di farci riflettere, guidati da spontaneità e ingenua maturità, su tematiche importanti da un punto di vista spesso poco considerato. È un film in cui noi stessi ci siamo rivisti e che crediamo permetta di imparare molto da chi meno ce lo aspettiamo. Abbiamo apprezzato la semplicità e l’immediatezza del film così come l’eterogeneità dei personaggi, lo sviluppo delle loro idee e l’evoluzione dei loro rapporti. Abbiamo quindi deciso di conferire il premio dell’Euregio Young Jury 2023 al film “Il Cerchio” di Sophie Chiarello.Il film premiato rientrerà poi nel futuro programma scolastico KINO & SCHULE e sarà presentato in varie scuole di Bolzano, Innsbruck e Trento alla presenza della regista, con la moderazione in sala fatta dei ragazzi stessi.Riconoscimento FINAL TOUCH #8 Intense feedback from experts:Il FINAL TOUCH Cine Chromatix Italy Post-Production Prize e il TRUE COLOURS International Distribution Prize vanno al progetto WIESENWOOD di Jannis Alexander Kiefer.Premio Dolomiti UNESCOLa giuria della Fondazione Dolomiti UNESCO, composta da Walter Angonese (Fondazione Dolomiti UNESCO), Ingrid Beikircher (AVS),Claudio Sartori (CAI-Alto Adige), Dorothea Vieider (Filmclub) assegna il Premio Speciale dedicato alle Dolomiti UNESCO al film UMBERTO ECO - LA BIBLIOTECA DEL MONDO di Davide Ferrario.Premio IDM AwardIl premio IDM Award viene assegnato a SISTERS di Linda Olte.Premi alla carrieraIn collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano i premi alla carriera 2023 sono stati assegnati a Christine A. Maier e Jacopo Quadri durante il festival.