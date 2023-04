AMICORTI FILM FESTIVAL 5 - Dal 20 al 25 giugno

05/04/2023, 08:24

“Ormai, alle porte la quinta edizione dicon 300 film candidati in questa quinta edizione, 6 sezioni in concorso, 45 opere nominate che saranno visionati dalla giuria artistica, giuria Young, giuria Pubblico e la giuria SNCCI di AFIC. Dal 20 al 25 giugno 2023 il festival internazionale, fondato nel 2018 da Ntrita Rossi, porterà al Comune di Chiusa di Pesio ai piedi della Bisalta, 40 storie inedite in formato cortometraggio, lungometraggio, animazione, videoclip, documentari e corti - scuola”.70 Paesi con l'Italia in primis, ci racconteranno tante storie, ci faranno ridere, piangere, ci emozioneranno, ci stupiranno con le nuove tecnologie, ma soprattutto attraverso i loro film ci regaleranno la conoscenza di molte culture toccate da vicino. Comprenderemo meglio il mondo nuovo dei giovani e i mutamenti che invadono la nostra esistenza e staremmo a fianco alle persone che ormai, trasportando un bagaglio storico vissuto. AmiCorti IFF in questa quinta edizione vi darà la possibilità di conoscere la Valle Pesio con le sue bellezze e la sua storia intrattenendovi nei Schermi del cinema a 360°.Le Tematiche sociali, focus centrato di AmiCorti, saranno trattati nei Workshop dedicati durante le giornate del festival, che si svolgerà a giugno nella struttura del Parco Alpi Marittime di Chiusa di Pesio (CN), allestita e messa a disposizione per la manifestazione dal 20 al 25 giugno 2023.“AmiCorti IFF, racconta la direttrice artistica Ntrita Rossi, è nato con il preciso scopo di diffondere la cultura cinematografica internazionale. Diventare il bacino dell’educazione, promozione, sviluppo sociale, turistico ed economico dei comuni piccoli, per dare l’opportunità alle nuove generazioni di conoscere questo settore magico, misterioso, creativo e dare sfogo alle loro idee e alle loro emozioni e perché no, trovare l’ispirazioni per creare con le loro passioni anche la possibilità occupazionale. Il cinema ci regala conoscenze oltre che emozioni. Viaggiamo per il mondo attraverso lo schermo e promoviamo i nostri territori e la nostra cultura durante gli eventi e le manifestazioni. Con il cinema di AmiCorti difendiamo i valori e evidenziamo le difficoltà sociali e le disuguaglianze. Diamo voce ai deboli e allunghiamo la mano a chi si sente solo e disagiato. AmiCorti è: Arte Sociale, Arte Solidale, Arte con dei Valori, ma soprattutto, AmiCorti è Educazione! Anche se è stato un anno faticoso quello passato per il festival, noi tutti i membri organizzatori, continuiamo determinati a diffondere la cultura cinematografica e dare vita ai meravigliosi territori di Valle Pesio, piccoli ma con delle numerosi proposte meravigliose per tutti gli appassionati di cinema e non".