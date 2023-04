VISIONI DAL MONDO 9 - Torna anche Visioni VR

04/04/2023, 12:09

Il 9°, a Milano dal 14 al 17 settembre 2023, conferma nell’ambito del programma la seconda edizione di Visioni VR, la sezione dedicata alla realtà virtuale.Una collaborazione tra il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che vuole promuovere la creatività e vitalità anche ‘virtuale’ del settore documentario e offrire al pubblico del Museo esperienze sempre più immersive, in grado di portare il racconto culturale a un livello superiore.Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di pubblico, stampa e content creators, anche per l’edizione 2023 di Visioni dal Mondo si terrà Visioni VR presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il più importante museo tecnico-scientifico in Italia e uno dei più importanti in Europa e nel mondo.Visioni VR attraverso il concorso si propone di selezionare film documentari italiani e internazionali in realtà virtuale lineare ed esperienze interattive, soffermandosi su quelli che danno particolare attenzione alle tematiche della realtà contemporanea, come la difesa dell’ambiente, la globalizzazione, il cambiamento climatico, le scienze e l’innovazione tecnologica.Il concorso Visioni VR si aggiunge alle principali sezioni della manifestazione: Concorso Italiano con due categorie, lungometraggi e opere prime, rivolto ai cineasti italiani; Concorso Internazionale, dedicato a feature documentaries stranieri; Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development. I bandi di Concorso aperti a film, progetti documentari e opere in realtà virtuale sono disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 maggio 2023.Anche per quest’edizione di Visioni VR, sarà il pubblico che parteciperà all’experience ad assegnare all’opera vincitrice il premio “Visioni VR 2023”. Saranno inoltre assegnate, come lo scorso anno, due menzioni speciali da parte della giuria di qualità formata da stampa e influencer.Un’experience immersiva che permette allo spettatore di vivere il cinema del “virtuale” in prima persona, ascoltando con gli occhi per apprendere e accrescere la propria esperienza.