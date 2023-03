DON'T COME BACK -Il 19 marzo su Rai1 all'interno di Speciale Tg1

18/03/2023, 17:05

Andr in onda domenica 19 marzo alle ore 23:30 su Rai1 - all'interno di Speciale Tg1 - il documentario "", un film di Chiara Avesani & Matteo Delb, prodotto dalla societ torinese Indyca, Yuzu Productions, Arpa Films, Rai Documentari, Arte, con il sostegno dell'Unione Europea, Mic, CNC e di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund." racconta la storia di Ghadeer, un giovane giornalista iracheno immigrato in Europa, tornato in patria per creare la prima radio indipendente di Mosul. Ma con il passare del tempo le speranze, i sogni, cos come la vita stessa e la libert, sono minacciate da un paese che si trova ancora una volta sullorlo del caos.