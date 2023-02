SERIE TV - Online il bando per la seconda edizione dello Showrunner Lab

27/02/2023, 12:28

Torna lo Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano di alta specializzazione dedicato alla professione dello Showrunner, Deus Ex Machina delle Serie TV, online il nuovo bando su www.manifatturedigitalicinema.it Il corso a numero chiuso e il termine delle iscrizioni il prossimo 13 marzo. Il laboratorio si terr a Prato dal 13 aprile al 18 giugno 2023.A proporlo, Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles, e in partenariato con APA, Associazione Produttori Audiovisivi e in collaborazione con PIN Polo Universitario Citt di Prato.Toscana Film Commission, con le Film Commission di Lazio, Sardegna, Trentino e Veneto sosterranno il 50% delle spese di iscrizione di un massimo di due partecipanti residenti nelle singole Regioni.Professionisti italiani e internazionali tra i docenti, e gli studenti a fine corso potranno fare esperienze di stage e tirocini presso imprese nazionali e internazionali del settore dell'audiovisivo.Lo Showrunner Lab rivolto a giovani (18-30 anni) con la passione e l'attitudine per le serie tv, per la scrittura, l'organizzazione, limprenditoria. Non richiesta esperienza nel settore, il vantaggio di questa scelta che chiunque, potenzialmente, possa avvicinarsi a questo mestiere senza aver maturato concetti pregressi o insegnamenti superati, non pi al passo con le esigenze del mercato.Comitato Scientifico dello Showrunner Lab: Maria Pia Ammirati, Direttrice RAI Fiction, Antonella Barbieri, Direttrice Generale APA, Donato Carrisi, scrittore e sceneggiatore, Sean Furst, CEO of GPS Studios, Stefania Ippoliti, Direttore Toscana Film Commission, Gary Marenzi CEO Marenzi & Associates, Matteo Perale, Produttore, Jeremy Spiegel, Showrunner ed Executive producer Extra, Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e ITTV, Cristina Scognamillo, Founder Good Girls Planet e ITTV, Responsabile Didattico Showrunner Lab.La prima edizione dello Showrunner Lab ha contato, accanto alle lezioni settimanali, ben 9 Workshop con ospiti nazionali e internazionali: Marco Chimenz produttore e AD di Cattleya, Giannandrea Pecorelli, produttore e sceneggiatore, CEO di Aurora Film e Aurora TV, Vittorio Testa, sceneggiatore, scrittore ed esperto formatore, Giovanni Pedde, Partner GGS Intl, Vaun Wilmott, creatore e produttore per la serie tv fantasy Dominion e tra le altre, Star Trek: Discovery, Prison Break, Sons of Anarchy e Jack Ryan, Chad Kennedy, Executive Vice Presidente Produzione e Sviluppo di Magic Quill Production, Gary Marenzi, CEO dMarenzi & Associates, Jeremy Spiegel, Showrunner, autore e produttore esecutivo del newsmagazine americano Extra, vincitore di due Emmy, Sean Furst, CEO of GPS Studios, Nicola De Angelis, CEO di Fabula Pictures.