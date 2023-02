DAVID DI DONATELLO 2023 - Online le conversazioni con gli autori e le autrici

16/02/2023, 12:36

Dopo l’annuncio della prima edizione del premio “”, il nuovo riconoscimento che sarà assegnato a Firenze per valorizzare i talenti rivelazione del nostro cinema, l’Accademia del Cinema Italiano, presieduta da Piera Detassis, e Fondazione Sistema Toscana, con il cinema La Compagnia, la casa del cinema della Toscana, diretta da Stefania Ippoliti, continuano la collaborazione con un ciclo di dieci conversazioni con gli autori dei documentari selezionati per concorrere al Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2023 per il miglior documentario.I dieci incontri, pensati per conoscere da vicino le storie, i segreti e lo stile degli autori e delle opere documentarie selezionate, sono disponibili online, gratuitamente, a partire da oggi 16 febbraio, non solo per il pubblico ma anche per gli oltre 1600 membri della Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano che dal 1 al 14 marzo voteranno per scegliere, nella categoria dei documentari e in tutte le categorie, le candidature ufficiali ai Premi David di Donatello 2023. Le conversazioni sono a cura dei critici e giornalisti cinematografici Pedro Armocida e Raffaella Giancristofaro, del critico Giacomo Ravesi e di Pinangelo Marino, Vicepresidente di Doc.it, componenti della Commissione selezionatrice dei documentari insieme a Guido Albonetti, Osvaldo Bargero, Stefania Ippoliti e Betta Lodoli.IL CERCHIO, di Sophie Chiarello: la regista conversa con Pinangelo MarinoFRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE, di Anselma Dell’Olio: la regista conversa con Raffaella GiancristofaroGIGI LA LEGGE, di Alessandro Comodin: il regista conversa con Raffaella GiancristofaroIN VIAGGIO, di Gianfranco Rosi: la produttrice Donatella Palermo conversa con Raffaella GiancristofaroKILL ME IF YOU CAN, di Alex Infascelli: il regista conversa con Pedro ArmocidaLAST STOP BEFORE CHOCOLATE MOUNTAIN, di Susanna Della Sala: la regista conversa con Pedro ArmocidaIL POSTO, di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese: i registi conversano con Pedro ArmocidaSVEGLIAMI A MEZZANOTTE di Francesco Patierno: il regista conversa con Pedro ArmocidaTHE MATCHMAKER di Benedetta Argentieri: la regista conversa con Raffaella GiancristofaroLA TIMIDEZZA DELLE CHIOME, di Valentina Bertani: la regista conversa con Giacomo RavesiGli incontri saranno visibili sul sito www.daviddidonatello.it, sul sito www.cinemalacompagnia.it e sui relativi canali social (Facebook e Instagram).La presenza speciale dei Premi David di Donatello a Firenze proseguirà al termine del progetto “50 Giorni di Cinema a Firenze”, dal 5 ottobre al 12 dicembre prossimi, al cinema La Compagnia e in altre sale fiorentine, con la prima edizione di "Italian Rising Stars”, un premio che il David assegnerà alle star del cinema di domani. A partire da un lavoro di selezione che si svolgerà nel corso del 2023, verranno scoperti i volti nuovi che possano diventare ambasciatori nel mondo del cinema italiano.Il Cinema La Compagnia di Firenze, dedicato alla programmazione di cinema documentario, è tra i fondatori di DocExchange, la rete internazionale di sale che programmano cinema del reale, di cui fanno parte Hot Docs Ted Rogers di Toronto, Bertha Doc House di Londra, a cui si sono uniti il Mysles Documentary Center di New York e il Documentary Film Center di Mosca.