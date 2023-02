QUANDO UNA STORIA E' SOLO UNA STORIA - Proiezione il 14 febbraio a Lucca

10/02/2023, 18:25

In collaborazione con Cineforum Ezechiele, marted 14 febbraio 2023 alle 21 al Cinema Astra di Lucca verr proiettato il cortotratto dal soggetto di Nicola Buoso vincitore della sezione corti del premio Racconti nella Rete 2022Il racconto una storia damore ambientata sulle splendide Mura di Lucca dice lo sceneggiatore veneto Nicola Buoso, Grazie alla regia di Giuseppe Ferlito ed agli attori della Scuola di Cinema Immagina, il mio soggetto consente di fare un salto nel passato, alle fondamenta del cinema, dove le storie erano raccontate dalle didascalie scritte nei cartelli. Trame che accompagnavano una recitazione in cui gli attori parlavano solo con i gesti e lespressivit dei loro volti: era il cinema muto e in bianco e nero. Con Simone Floreani, Gloria Tonini e Viorica Goltiescu. Con la partecipazione straordinaria del cane Cipollino, detto CipoA seguire alle 21.15 il film EO candidato allOscar 2023 come miglior film internazionale. EO di Jerzy Skolimowski Polonia, 2022 86 con Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert. Lingua originale con sottotitoli Premio della Giuria al Festival di Cannes.