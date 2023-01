UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE - Dal 5 febbraio su Prime Video

17/01/2023, 12:51

Sar disponibile dal 5 febbraio su Prime Video,, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi, liberamente tratto dallomonimo romanzo, edito in Italia da Mondadori Libri S.p.A., scritto da Fabio Volo, che ne anche protagonista insieme a Vittoria Puccini. Al centro della storia una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. La sceneggiatura firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo Bologna (premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti). Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Roco Muoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava.Girato tra lItalia e la Norvegia, Una gran voglia di vivere prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, in collaborazione con Prime Video e RTI. Lopera consolida la collaborazione tra la regista e Paco Cinematografica, che ha prodotto anche i suoi tre film precedenti (Nove lune e mezza, Brave ragazze e Genitori vs influencer).Una gran voglia di vivere realizzato con il sostegno della Regione Lazio fondo regionale per il cinema e laudiovisivo.