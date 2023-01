FOSCA INNOCENTI 2 - Dal 13 gennaio su Canale 5

08/01/2023, 18:04

C’è grande attesa per il ritorno in tv della fortunata serie targata Mediaset tutta ambientata ad Arezzo e prodotta da Banijay Studios Italy.I quattro nuovi episodi della seconda stagione diretti da Giulio Manfredonia, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, andranno in onda da venerdì 13 gennaio 2023, in prima serata, su Canale 5.La fiction, vedrà nel cast nuovi arrivi, quali Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi, Sergio Múniz come José Rodriguez, Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci, oltre alle grandi conferme dalla prima stagione, come Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri.Le riprese, in collaborazione con Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo, sono state realizzate tra maggio e luglio di quest’anno interessando per sei settimane varie zone del centro storico aretino. Nei nuovi episodi ci sarà spazio anche per la Giostra del Saracino: il set è stato infatti allestito in Piazza Grande il 18 giugno scorso per filmare la notturna della famosa rievocazione storica.Siamo sempre ad Arezzo, dove opera il vicequestore dalla bellezza disinvolta e dall'olfatto straordinario. Con lei sempre la stessa squadra di polizia quasi tutta al femminile, arricchitasi di una nuova collega. Un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le attività di indagine. Ma dal passato di Fosca ritorna un fantasma, che le causerà grandi problemi e preoccupazioni.