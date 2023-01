AL DI LA' DEL MARE - L’avventura di un bambino

"Al di là del mare"



Caterina Sabato



Nel dopoguerra, il padre del piccolo Nicola parte dalla Liguria perper cercare fortuna. Dopo due mesi giunge la notizia della sua morte. Il nonno di Nicola per consolarlo gli racconta che il papà è stato rapito dal mare, il bambino non accetta questa situazione e decide di raggiungere il mare, che non ha mai visto, per salvare il padre. Inizia così per lui un’avventura che somiglia ai racconti fantasiosi che gli narra ogni giorno il nonno.Un racconto tenero che mescola la fantasia di un bambino con la dura realtà, quella della perdita di un padre partito per cercare lavoro e mantenere dignitosamente la sua famiglia. In "affronta con delicatezza l’elaborazione di un lutto che lascia segni indelebili, che segna il presente di un bambino e il futuro di un adulto che solo attraverso il ricordo del padre e l’amore della sua famiglia potrà convivere serenamente con la sua mancanza. Il film, scritto dal regista insieme a, è commentato dalle belle musiche di Pericle Odierna.