WALKING CINEMA EXPERIENCE - A Pisa a Natale e Capodanno

Tornano i tour cinematografici notturni a cura di Acquario della Memoria nella versione ‘Classico’ e ‘Seconda Guerra Mondiale’.Il tour classico è un racconto originale che, attraverso proiezioni ed audio immersivi, permette di rivivere la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri.Il tour sulla Seconda Guerra Mondiale ripercorre le vicende della città dall’entrata in guerra alla liberazione: l’entusiasmo degli inizi, il bombardamento, l’occupazione tedesca, la resistenza della brigata partigiana Casarosa, la città divisa in due dal fronte dell’Arno, la cattedrale invasa dagli sfollati, l’incendio del Camposanto Monumentale, i rastrellamenti nazisti, la liberazione.Gli appuntamenti si terranno sabato 10 dicembre (tour Classico), sabato 17 dicembre (tour Guerra), lunedì 26 dicembre e domenica 1 gennaio (tour Classico), sabato 7 gennaio (tour Guerra). La partenza dei tour, vere e proprie esperienze di ‘walking cinema’, sarà alle ore 18 presso la Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto), con arrivo alle 19.30 circa in Piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri.NERONE NIGHT EXPERIENCE percorso in città , una passeggiata notturna con videoproiezioni per scoprire la Pisa etrusca e romana con un itinerario inedito nel centro storico che tocca angoli della città mai visti prima.QUATTRO date: venerdì 16, venerdì 23, venerdì 30 dicembre e venerdì 6 gennaio, partenza alle 18:30 dalla Porta San Zeno e arrivo ai Bagni di Nerone.Il percorso prende le mosse da immagini e racconti della Pisa etrusca per arrivare al periodo romano attraverso fonti storiche, riprese aeree integrate con ricostruzioni 3D, ombre animate, iconografia storica. Nelle varie tappe si sveleranno i misteri della città romana come l’anfiteatro perduto, i racconti degli antichi viaggiatori ed eruditi da Rutilio Namaziano a Strabone, l’antico rapporto con l'acqua a partire dal fiume Auser, la vita e il funzionamento dello stabilimento termale con il sotto-mondo delle fornaci a legna alimentate dagli schiavi, la leggenda di San Torpé che permette di collegare Nerone, San Pietro, la Villa di Corliano e l’antica e potente famiglia dei Venulei.Il tour regalerà l’opportunità di scoprire angoli inediti come il sentiero verde che collega via San Zeno e Via del Brennero attraverso una piccola porta nelle Mura, lambendo il sito dell’anfiteatro perduto e lo straordinario giardino dei frati Carmelitani. «Sulla Pisa Romana ci sono molti aspetti ancora da approfondire, l'Università di Pisa sta facendo un grande lavoro per portare luce su quel periodo. Le uniche testimonianze concrete sono i bagni di Nerone, otto arcate dell'antico acquedotto vicino a San Giuliano (oggi in un giardino privato) e due iscrizioni su pietra, i "decreta pisana", che rappresentano fonti formidabili per provare a ricostruire almeno qualche frammento di vita» spiega il regista Lorenzo Garzella.