BENE! VITA DI CARMELO - In streaming su ItsArt

20/12/2022, 11:32

In occasione del ventennale dalla morte del grande artista italiano arriva su ITsART, prodotto da Echivisivi e ITsART, in associazione con Minerva Pictures, un viaggio nella vita e nell’eredità artistica di uno dei più grandi attori del ‘900 italiano, disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming dal 20 dicembre.Iconoclasta, geniale, provocatore, Bene è stato molte cose, rimanendo però sempre fedele all’arte a cui aveva scelto di consacrarsi: il Teatro. Protagonista del documentario è Filippo Timi, che presta corpo e voce a Carmelo Bene recitando alcuni brani dell’artista italiano. Il film documentario è inoltre impreziosito da materiale di repertorio inedito (Fondazione Teatro della Toscana, Archivio Carmelo Bene).Carmelo Bene è inimitabile - commenta Filippo Timi - è l’incarnazione della storia stessa del teatro. Era teatro ogni gesto che andava a fare. Il tutto condensato in una voce impressionante. Quando ho conosciuto il teatro di Carmelo Bene c’è stato un desiderio di identificazione, e in questo documentario ho avuto proprio il grande privilegio di interpretarlo e dare voce ad alcuni dei suoi brani più celebri.Scritto a quattro mani da Lorenzo Bagnatori e Samuele Rossi, che ne firma anche la regia e ne è produttore assieme a Giuseppe Cassaro, Gianluca Curti e Santo Versace, l’opera ripercorre cronologicamente la carriera di Carmelo Bene, dall’infanzia in Puglia e la formazione cattolica a Roma, dove inizia a scontrarsi con le regole e l’autorità, fino al periodo delle Cantine Romane, frequentate da intellettuali come Arbasino, Pasolini e Flaiano. Infine, le esperienze cinematografiche e le performance indimenticabili, come la lettura di Dante dalla Torre degli Asinelli a Bologna.Tramite le voci di chi lo ha conosciuto e studiato, come le compagne Lydia Mancinelli e Raffaella Baracchi, la figlia Salomè, il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, gli studiosi Franco Ungaro, Simone Giorgino e Stefano Cristante, l’opera analizza l’incredibile maestria di un talento unico nella storia teatrale italiana e internazionale."Sono tanti anni - commenta il regista Samuele Rossi - che con Echivisivi, la squadra che mi accompagna da anni, lavoro sui racconti biografici, ma ammetto che questo progetto ha rappresentato ad oggi la sfida più grande. Carmelo Bene, citando uno degli intervistati, assorbe come un buco nero. È una maschera nel senso nobile del termine che nasconde un’autenticità complessa, stratificata, sfidante. Non credo che un unico film sia sufficiente ad esaurire il discorso su Bene. Però era il momento di iniziare. Noi lo abbiamo fatto con passione e profonda abnegazione. Spero così che questo film rappresenti un primo passo di un riavvicinamento ad un artista che le nuove generazioni stanno riscoprendo e del quale la memoria storica del nostro paese non deve privarsi"."Per ITsART – afferma Cristina Pistis, Head of original content development ITsART - è motivo di grande orgoglio aver creduto da subito in questo progetto e aver contribuito alla sua realizzazione. Carmelo Bene è stato un grande protagonista della scena culturale e artistica italiana del Novecento e ci è sembrato doveroso onorarne la memoria ripercorrendone la vita e la carriera artistica a 20 anni dalla scomparsa. L'eccezionale interpretazione di Filippo Timi rende questo documentario un omaggio unico e memorabile".