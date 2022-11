PREMIO SONEGO - Sabato 19 novembre alla Casa del Cinema di Roma

16/11/2022, 15:48

Sabato 19 novembre 2022 alla Casa del Cinema di Roma si terrà l’evento speciale dedicato a, storico sceneggiatore veneto di cui nel 2021 è stato celebrato il centenario della nascita.All’incontro, che inizierà alle ore 18, parteciperanno Giulio Sonego (figlio di Rodolfo), Silvia Napolitano (allieva e collaboratrice di Rodolfo, sceneggiatrice e docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma), Franco Melis (studioso, scrittore e collaboratore di Tatti Sanguineti nella pubblicazione Il cervello di Alberto Sordi. Rodolfo Sonego e il suo cinema.) e Viviana Carlet e Carlo Migotto, direttori del Premio Rodolfo Sonego e Piattaforma Lago.A precedere l’incontro, alle ore 16, la proiezione speciale del film “Lo scopone scientifico” il grande classico scritto da Rodolfo Sonego e diretto da Luigi Comencini nel 1972.L’evento è organizzato da Fondazione Francesco Fabbri e Piattaforma Lago che, dal 2006, proprio a Sonego dedica un concorso nazionale per giovani sceneggiatori e sceneggiatrici e che nel 2021 hanno curato le attività di celebrazione del centenario della nascita di Sonego - che sono condensate nella libro (curato da Migotto e Carlet) Rodolfo Sonego: tutto è cinema che verrà presentato ufficialmente al pubblico durante l’evento.Durante l'incontro verranno inoltre mostrate in anteprima alcune clip tratte dal cortometraggiodi Claudio Casazza, la sceneggiatura già finalista del Premio Sonego nel 2018, e il film ora in concorso al prossimo Torino Film Festival.Appuntamento dunque sabato 19 novembre alle 16 per la proiezione del film e alle 18 per l’incontro. L’ingresso è gratuito. A seguire aperitivo con il Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.