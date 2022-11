LUCCA COMICS & GAMES 2022 - Con 319.926 biglietti venduti si chiude un'edizione da record

01/11/2022, 22:17

Termina oggi l’edizione più emozionante di, che ha segnato il ritorno a una nuova normalità e ha riportato in città centinaia di migliaia di appassionati di ogni età, una gioiosa community che ha animato le vie e le piazze della città per una festa collettiva che dura ormai da 56 anni. Battuto il record di ticketing del Festival che si conferma come il più importante d’Occidente, con 319.926 biglietti venduti per un’edizione che si è estesa anche al di fuori dei confini cittadini, approdando in 120 Campfire in tutta Italia che hanno organizzato oltre 450 eventi in 15 giorni, su RaiPlay con la sezione dedicata a Lucca Comics & Games, e che ha conquistato anche il web con il festival digital trasmesso su Twitch.Hope, questo il tema dell’edizione appena conclusa, declinato nello splendido poster realizzato da uno dei massimi esponenti dell'arte fantasy, il canadese Ted Nasmith. Lucca Comics & Games si è dimostrata ancora una volta uno scrigno di immaginazione e speranza che ha portato nella cittadina toscana appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, giochi da tavolo, cinema, serie tv, illustrazione e fantasy, provenienti da ogni parte del mondo, confermando l’enorme attrattiva a livello nazionale e internazionale del festival.- afferma, direttore di Lucca Comics & Games -”.Una cinque giorni che ha accolto grandi anteprime internazionali con ospiti d’eccezione tra cui un maestro come Tim Burton, acclamato dal popolo di Lucca cui ha raccontato il suo immaginario in occasione dell’anteprima europea della serie Mercoledì.Ma anche l’attesissima anteprima di One Piece Film: RED alla presenza del regista Gorō Taniguchi accompagnata da tantissime iniziative che hanno coinvolto i fan, senza dimenticare la prima visione mondiale di quattro episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV.Sul fronte cinema e serialità l’Area Movie, a cura di QMI, è stata protagonista di questa edizione di Lucca Comics & Games. Evento dell’anno, la presenza di Tim Burton, approdato a Lucca per presentare Mercoledì, il suo debutto seriale su Netflix dal 23 novembre. La sua presenza ha richiamato in piazza San Michele oltre 8.000 fan e centinaia di cosplayer, con vestito nero e trecce d’ordinanza, che hanno sfilato per le vie della città.Ma tanti altri sono stati gli ospiti dal mondo di cinema e serie tv, tra cui: Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete, star della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere; Frank Matano e Lillo Petrolo, rispettivamente protagonisti di Prova Prova Sa Sa e Sono Lillo presto su Prime Video; Matteo Rovere, showrunner di Romulus, in onda su Sky con la seconda stagione. Ma anche Erin Kellyman, Ellie Bamber, Amar Chadha-Patel e Denise Gough, arrivati con Disney+ che ha catapultato il pubblico nell’universo di Star Wars, e per la prima volta ha mostrato su grande schermo, introdotte dal cast, le serie targate Lucasfilm, Willow e Andor. Tra le anteprime, la première mondiale alla presenza del cast del fantasy action Dampyr, primo film del Bonelli Cinematic Universe, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, assieme ai registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che hanno mostrato al pubblico di Lucca alcune immagini esclusive, l’anteprima dei primi quattro episodi della serie animata Dragonero, e di One Piece Film: RED, alla presenza del regista Gorō Taniguchi.Tra gli ospiti che hanno infiammato il pubblico, anche Valerio Lundini con il suo nuovo libro Foto mosse di famiglie immobili (Rizzoli Lizard) e Lino Banfi per la presentazione della statua ufficiale creata da Infinite Statue a lui dedicata.Non sono mancate le novità, prima tra tutte il Community Carpet. Questo il nome del tappeto rosso di Lucca Comics & Games che ha scelto, primo festival nel suo genere, di renderlo accessibile alla grande community di fan e appassionati, in cui il pubblico è assoluto protagonista.