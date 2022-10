ITALIAN TV AWARDS 2022 - Tutti i premi

25/10/2022, 09:18

Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma si sono tenuti presso l’Auditorium Parco della Musica, nella prestigiosa cornice dello spazio Roma Lazio Film Commission, gli, kermesse giunta alla quarta edizione.Niccolò Torielli e Janet De Nardis sono stati i conduttori della serata durante la quale sono stati conferiti riconoscimenti ai volti noti del piccolo schermo e agli addetti ai lavori del settore. Ad Elena Sofia Ricci, che ha sfilato sul red carpet con un completo firmato Giorgio Armani, mano nella mano con la figlia diciottenne Maria Mainetti, è andato il Premio Speciale Sezione Teatro, “per l'altissimo valore artistico di ogni opera che l'ha vista protagonista, per la magistrale regia teatrale con cui si è cimentata di recente con l’opera Fedra e per la straordinaria carriera che l’ha incoronata poliedrica fuoriclasse del mondo dello spettacolo nostrano”. A Marco Columbro, “pioniere della Tv commerciale, alla cui nascita e affermazione ha contribuito in maniera più che rilevante”, il Premio speciale alla carriera.Premiati Roberta Morise e Tinto, mattatori del mezzogiorno estivo di Rai 1 con Camper e Simona Branchetti, giornalista del Tg5 e padrona di casa di Morning News e Pomeriggio 5 News che ha sfilato sul red carpet con un’elegante creazione di Antonio Riva. La prestigiosa statuetta, realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato, è andata anche alla serie tv più longeva del nostro piccolo schermo: Un Posto al sole. A ritirare il premio: Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri e Alessandra Masi. Il Premio Eccellenza Tv è stato assegnato anche al modello e attore Alvise Rigo, che indossava un raffinato completo Dsquared, alla giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni Antonella Silvestri e ai produttori televisivi Massimo Staiti e Luca Catalano.Ricco anche il parterre dei premiatori composto da: Renato Ardovino, Arianna Bergamaschi, Beppe Convertini, Roberta Scardola, Ylenia Totino, Tiziana Zampieri, Roberta Marchetti, Fabio Amato, Angela Tuccia e Irene Mandelli. Emozionante la reunion tra Elena Sofia Ricci, Marco Columbro e Roberta Scardola, a venticinque anni dall'ultima puntata di Caro Maestro, serie molto amata di Canale 5 che li ha visti lavorare assieme.Ai premiati, Tisanoreica di Gianluca Mech ha donato una box contenente una ricca selezione dei suoi prodotti.All’affollatissima manifestazione non hanno voluto mancare tanti professionisti del mondo dello spettacolo e di altri ambiti professionali. Tra questi, il manager e talent scout Alex Pacifico, la giornalista di Porta a Porta Vittoriana Abate, l’attore Graziano Scarabicchi, i PR Mariana Vatamanu e Carmelo Ambrogio, lo chef Alberto de Maldè, il wedding planner Emanuele Salci, l’avvocato Federica Candelise, le cantanti VaniaJ e Micaela e l’influencer Eva Bolognesi.