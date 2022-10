PICCOLO FESTIVAL DELL'ANIMAZIONE 15 - Le prime anticipazioni

17/10/2022, 10:29

Il, la rassegna dedicata all’illustrazione e all'animazione d'autore organizzata dall'Associazione Viva Comix con la direzione artistica di Paola Bristot, torna quest'anno per la sua 15^ edizione dal 12 al 20 novembre, principalmente nella sede di San Vito al Tagliamento (PN) che dall'anno scorso punto di riferimento della rassegna, ma spazia anche con alcuni appuntamenti itineranti tra Pordenone, Udine, Gorizia, Staranzano, Trieste e la vicina Portogruaro, portando con sé una settantina di cortometraggi animati d'autore selezionati tra gli oltre 700 pervenuti da tutto il mondo, ma anche incontri con gli autori, mostre, laboratori e masterclass con un focus su Giannalberto Bendazzi, il grande storico dell’animazione, recentemente scomparso a cura di Andrijana Ruzic, Marco Bellano ed Eric Rittatore.Già a partire dal 4 novembre a San Vito al Tagliamento aprirà il PFA HUB, sede espositiva e info point del festival nella Chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento, dove si terranno i primi laboratori sull'arte dell'animazione aperti a tutti, bambini e adulti curiosi di apprendere la tecnica di quest'arte, e vari allestimenti tra cui i disegni di alcuni tra i più importanti illustratori contemporanei tra cui Manfredo Manfredi, Gianluigi Toccafondo, Virgina Mori, Alessandro Baronciani e Romeo Toffanetti.Un'edizione questa del festival che rende omaggio ad, maestro del disegno e della satira per i suoi 80 anni da poco compiuti dedicandogli un riconoscimento, con la consegna della medaglia della città di San Vito al Tagliamento, dove l'autore ha vissuto fino ai 7 anni. San Vito al Tagliamento è sede storica della famiglia Altan, dimora di Antonio Altan, Vescovo di Urbino, Canonico di Aquileia ai tempi del Patriarcato, nonché antenato del grande illustratore e del padre Carlo, noto antropologo.Non a caso nello sfondo dell'immagine del PFA, realizzata dall'artista croata Lucija Mrzljak, vi è proprio un particolare degli affreschi quattrocenteschi del Castello di San Vito. Lucija ha realizzato anche la sigla del festival che rende omaggio agli ex voto, elaborati nel libro "I miracoli di Val Morel" di Dino Buzzati, poeta, scrittore giornalista ed illustratore di cui ricorre quest'anno il 50° anno dalla morte.I corti animati provenienti da tutto il mondo, accuratamente selezionati e suddivisi fra cinque diversi programmi - Main Competition per adulti, AnimaKids e AnimaYoung, la sezione Green Animation e Visual&Music, la sezione con le animazioni dove è forte il legame tra immagine e musica - vedono tra i titoli alcuni capolavori dell'animazione internazionale molti dei quali inediti fino ad oggi in Italia per un festival «in grado di dare una panoramica - spiega la direttrice artistica Paola Bristot - dei diversi punti di vista di autori giovani e di maestri indiscussi del mondo dell'animazione. I cortometraggi provenienti da Estonia, Lettonia, Croazia, Slovenia, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina e Russia, ma anche dal Giappone, Cina, Stati Uniti, Argentina, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna... affrontano temi legati alle relazioni interpersonali, indagano sul rapporto tra uomo e ambiente, sugli ambienti che ci circondano e lo fanno con la capacità di riflessione e di immaginazione che aprono a sguardi nuovi, inattesi e originali».Il festival è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, di Turismo FVG e del Comune di San Vito al Tagliamento e si svolgerà presso l'Auditorium “Zotti", la chiesa di San Lorenzo PFA_Hub, mentre negli altri centri sarà ospitato da Cinemazero a Pordenone, al Visionario di Udine, al cinema Ariston di Trieste e al Kinemax di Gorizia, con una tappa alla Galleria Comunale di Portogruaro e alla Biblioteca di Staranzano.