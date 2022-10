FESTA DEL CINEMA DI ROMA 17 - Romulus 2

"Romulus, La Guerra per Roma"



15/10/2022, 19:09

Natalia Giunti



La seconda stagione diè una serie di buon livello, e continua ad essere coraggiosa come sin dall'inizio fudi. In questa seconda serie si racconta della guerra contro i Sabini, popolo potente e antico che sembra minacciare la crescita della nuova città del Lazio, Rumon.La sfida è, come per la prima serie e per il film, la lingua, il proto latino incomprensibile al 90% ma che dona un'atmosfera di realismo di grande impatto. Una buona soluzione anche per il mercato estero (la serie è venduta in 25 paesi) con gli spettatori che potranno scegliere se vedere le puntate in originale o nella propria lingua.Giovane la città, giovani i personaggi e gli interpreti. Come quelli che arrivano dalla prima serie,ma anche i nuovi tra i quali spicca, l'inquietante re sabino Titos, bello ed effeminato quanto spietato e sanguinario.La sceneggiatura scritta datiene sempre alta la tensione della storia e tra i personaggi e anche la regia, dei primi due episodi presentati in anteprima alla Festa del Cinema, affidata ariesce a a cogliere le atmosfere primitive conciliando azione, dramma e linea sentimentale.Le otto puntate della nuova serie andranno in onda dal 21 ottobre all'11 novembre su Sky Atlantic.