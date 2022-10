ARCHIVIO CINEMA D'IMPRESA - Otto opere di videoteatro sul canale YT Documentalia

03/10/2022, 11:25

In contemporanea con l’apertura della nuova stagione teatrale, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Archivio Nazionale Cinema Impresa propone un salto nel passato, la riscoperta didegli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso adesso disponibile per gli studiosi e gli appassionati.Continuando la sua politica di valorizzazione del patrimonio CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa rende accessibile sul canale Documentalia di Youtube otto video del Fondo della Compagnia Solari-Vanzi da poco acquisito e digitalizzato. Nella maggior parte dei casi non si tratta della documentazione pura di spettacoli sulla scena, ma di opere di videoteatro, concepite e realizzate appositamente, in cui la performance teatrale dialoga con le possibilità del mezzo audiovisivo. Video che mostrano la vitalità e transmedialità del teatro dell’epoca aperto alle nuove tecnologie da utilizzare sia sulla scena sia per sé, come strumenti per sperimentare diverse modalità espressive. Prova ne sia l’ampio uso dell’animazione e della computer grafica, tecniche che al tempo erano innovative e di solito appannaggio di produzioni con finanziamenti ben maggiori di quelli a disposizione di una compagnia teatrale. Questi video, quindi, hanno origine dai vari spettacoli ma approdano altrove, giocando liberamente con il linguaggio audiovisivo. Allo stesso tempo però sono documenti utili per gli spettatori di oggi per conoscere il lavoro portato avanti dalla Compagnia e ne mostrano alcuni tratti caratteristici: l’uso originale dello spazio scenico e della scenografia, la centralità data dalla musica e l’elemento sonoro; l’attenzione verso il linguaggio poetico, l’ironia.Marco Solari ed Alessandra Vanzi sono due figure di spicco della Postavanguardia teatrale degli anni Settanta e Ottanta, attivi dal 1975 nella Compagnia La gaia scienza con Giorgio Barberio Corsetti. Nel 1985 hanno fondato il gruppo che porta i loro nomi, sciogliendolo nel 1999, dopo aver prodotto numerosi spettacoli presentati sia in Italia che all’estero. Successivamente, nel 2004 hanno dato vita all’associazione Temperamenti.L’acquisizione del fondo e la sua digitalizzazione hanno permesso la preservazione di opere su supporti video analogici in uso negli anni Ottanta e Novanta che sono particolarmente fragili e poco stabili, salvandoli dal rischio dell’invisibilità. Il passo successivo e naturale è stata la loro pubblicazione, condivisa anche con Alessandra Vanzi e Marco Solari che hanno collaborato, realizzando le introduzioni che accompagnano i singoli video.Gli insetti preferiscono le ortiche (1982, Compagnia La gaia scienza, introduzione di Marco Solari)Notturni diamanti (1985, Compagnia La gaia scienza, introduzione di Alessandra Vanzi)Racconti inquieti (1987, Compagnia Solari-Vanzi, con trailer e introduzione di Alessandra Vanzi)A sangue freddo (1988, Compagnia Solari-Vanzi, con trailer e l’introduzione di Marco Solari)Tempo rubato (1989, l’introduzione di Alessandra Vanzi)Ho perso la testa (1989, Compagnia Solari-Vanzi, introduzione di Alessandra Vanzi)Dialogo (1991, Compagnia Solari-Vanzi, introduzione di Marco Solari, dialogo con Edoardo Sanguineti)Percorso cifrato (1993, Compagnia Solari-Vanzi, introduzione di Marco Solari)