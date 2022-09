VENEZIA 79 - Il Premio Lanmterna Magica a "Nezouh"

10/09/2022, 09:20

La Giuria C.G.S. - Cinecircoli Giovanili Socioculturali, assegna il Premio “Lanterna Magica” (XXV edizione) al film NEZOUH di Soudade Kaadan (Orizzonti Extra) con la seguente motivazione: Per aver raccontato con toni quasi fiabeschi il dilemma del difficile sradicamento dai luoghi familiari o del restare dolorosamente in una città martoriata dalla guerra. Lo sguardo narrante è quello della piccola protagonista Zeina, ai cui occhi distruzione, macerie e morte appaiono trasmutati in fantasiose vie di fuga e di accesso ad un mondo personale fantastico.La regista utilizza un linguaggio sospeso tra realtà e immaginazione, utilizzando molti elementi significativi per descrivere in particolare il percorso femminile di crescita di Zeina: i fiori, il lampone per dipingere le labbra ed infine il simbolico vestito nuovo. Il titolo NEZOUH, parola araba che significa “spostamento di anime, acqua e persone”, rappresenta chiaramente un richiamo al tema del cambiamento, che porta la famiglia, alla fine, a ricongiungersi per trovare insieme il mare.