IO E PPP - Fresi, Lodovini e Marchioni ricordano Pasolini

Insieme alla mostravisitabile presso il Museo dei Portici di Viterbo fino al 17 settembre 2022, approda nel capoluogo nella Tuscia dopo la tappa berlinese di luglio Io e Pasolini. Il cinema italiano ricorda PPP.Un ciclo di tre incontri - condotti da Enrico Magrelli, direttore artistico del Tuscia Film Fest - in programma nel cortile del Palazzo dei Priori di Viterbo durante i quali tre attori italiani parleranno del loro rapporto con Pier Paolo Pasolini e la sua opera e ricorderanno alcuni suoi pensieri.Si parte venerdì 9 settembre 2022 con Stefano Fresi che racconterà la sua personale visione di Pasolini con particolare attenzione - attraverso articoli e brani selezionati per l’occasione - al suo rapporto, spesso contraddittorio, con i mezzi di comunicazione di massa (PPP e i media).Il giorno seguente, sabato 10 settembre, sarà protagonista nel cortile del Palazzo dei Priori di Viterbo Valentina Lodovini.L’attrice si soffermerà sul mondo pasoliniano attraverso le lente dei suoi personaggi femminili e delle attrici protagoniste del suo cinema in un incontro arricchito dalla lettura di testi di Pasolini (Le donne di PPP).Terzo e ultimo appuntamento, sabato 17 settembre, con Vinicio Marchioni.Al centro del racconto saranno i ricordi personali dell’attore, i film pasoliniani della sua vita, la lettura dei testi del regista che racconteranno al pubblico la sua idea di grande schermo (PPP e il cinema).Tutti gli incontri di Io e Pasolini avranno inizio alle ore 21 nel cortile del Palazzo dei Priori di Viterbo e saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.In caso di maltempo si terranno nella Sala Regia del palazzo comunale.Io e Pasolini è organizzato - nell’ambito del progetto PPP100. Pasolini e… poesia, cinema, televisione, stampa - da Tuscia Film Fest e Italian Film Festival Berlin in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Berlino, MuVi (Musei di Viterbo) e Comune di Viterbo con il supporto della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.