BISUS FILM FEST 2022 - A Teulada dal 9 al 16 agosto

07/08/2022, 07:56

L’associazione di promozione sociale Zenit APS propone, per il 9, il 10 e il 16 agosto 2022, la terza edizione del, evento che è ormai diventato un appuntamento fisso e riconosciuto dell’estate di Teulada.Il festival si caratterizza, in questa nuova edizione, per un programma che propone film d’autore e corti di animazione, workshop dedicati ai fumetti e all’illustrazione, e che si concluderà a suon di musica in riva al mare con un ospite d’eccezione: il musicista Moses Concas, che chiuderà il festival accompagnato dalla sua band, durante il concerto finale del 16 agosto.Le attività di BISUS Film Fest avranno luogo nelle prime due giornate, 9 e 10 agosto, nel suggestivo Giardino della Casa Baronale, per poi spostarsi in riva al mare nella serata conclusiva del 16 agosto, presso il Porto Nuovo - Marina di Teulada.La programmazione ha come obiettivo la sensibilizzazione del pubblico nei confronti del cinema d’autore e dell’animazione nei suoi vari aspetti creativi, dalla concezione dell’idea al prodotto finale.Le proiezioni proporranno - nella serata del 9 agosto - una selezione di corti d’autore realizzati da autori sardi, un lungometraggio realizzato in Sardegna, “” di Mario Piredda il 10 agosto, ed una serie di cortometraggi d’animazione per il 16 agosto. Le proiezioni saranno accompagnate come di consueto dall’introduzione degli autori che illustreranno il loro lavoro al pubblico. Ai film si affiancheranno attività di laboratorio per bambini e adulti realizzate in collaborazione con l’associazione Chine Vaganti, come il workshop dal titolo “Giochiamo con i fumetti” a cura di Daniele Mocci e l’incontro “Dalla carta al cinema”, curato da Marcello Lasio, e il casting per “Sardegna - Un ritratto Intimo”, serie documentaria pensata per raccontare la vitalità della lingua sarda.BISUS Film Fest è realizzato con il contributo del Comune di Teulada, della Fondazione di Sardegna e della società Marinedi, il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e di EvenTribe e il supporto di Cooperativa Sant’Anna, Ludoteca e Spazio Giovani Teulada, Cooperativa Memoria Storica, FASI e Circolo dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”.Tutti gli eventi saranno accessibili a titolo gratuito.