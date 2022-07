UNITA' MOBILE DI SOCCORSO - Maria Tilli sul set della sua opera prima

27/07/2022, 10:54

Sono in corso le riprese di "", primo lungometraggio di, 34 anni, attiva nel settore come sceneggiatrice e regista di documentari (tra cui "", Premio Speciale della giuria al 33° Torino Film Festival e "" su Marcello Fonte, candidato ai Nastri d’Argento), cortometraggi e backstage.Protagonisti di "" Giacomo Ferrara, Andrea Lattanzi, Ivan Franek, Agnese Claisse, che per sei settimane saranno sul set in Friuli Venezia Giulia e in Abruzzo per un road movie che - in bilico tra dramma ed ironia, a volte grottesca - con aspra sincerità racconta di quattro persone, a tratti inconsapevoli di aver intrapreso un viaggio verso i confini della vita.Il film è su soggetto di Maria Tilli e Chiara Leonardi, con sceneggiatura di Maria Tilli, Matteo Corradini, Fabrizio Franzini e prodotto da 302 Original Content con Rai Cinema