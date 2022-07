CALTAGIRONE SHORT FILMFEST 1 - La premiazione

20/07/2022, 09:57

Si è conclusa con grandi emozioni e ospiti d'eccezione la I edizione del. La kermesse in quattro serate ha portato il cinema e i suoi protagonisti nel centro storico della cittadina siciliana - famosa in tutto il mondo per le sue architetture barocche - premiando cortometraggi e documentari italiani e stranieri. La serata conclusiva della kermesse ha preso il via in una gremita Piazza del Municipio, condotta con maestria da Salvo La Rosa che ha subito lanciato la proiezone degli ultimi due corti fuori concorso: “Maestrale” di Nico Bonomolo - alla presenza del regista – film già vincitore del David di Donatello 2022, e “Paolo e i suoi angeli” di Giulia Galati, alla presenza dell'attore Rosario Terranova qui nel ruolo di Paolo Borsellino. Numerosi gli ospiti sul palco tra cui lo scrittore e sceneggiatore bagherese Paolo Pintacuda, autore del romanzo “Jaco” e già protagonista di una chiacchierata a tu per tu con il giornalista Omar Gelsomino.Il pubblico ha poi applaudito calorosamente il soprano Marianna Cappellani, interprete di un apprezzatissimo omaggio a Verga tratto dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni e accompagnata al pianoforte dal M° Ninni Spina; l'attore Bruno Torrisi che ha recitato il monologo “Sono solo un uomo” dedicato alla memoria di Giovanni Falcone. Il pubblico ha poi assistito alla proiezione del corto La Nebbia di Nanni Palma, vincitore del Premio Globus Award - Critica Televisiva e Cinemtografica e si è parlato ancora di cinema italiano con l'attrice Lucia Sardo, vincitrice del Premio Luigi Sturzo, con il regista Paolo Messina e con la regista Emma Cecala, vincitrice del premio Miglior corto siciliano con “QuarantacinqueQuindiciVentiquattro”, film che è valso il premio miglior interprete siciliano anche ai suoi attori Stefania Blandeburgo e Toti e Totino, al secolo Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia.Il duo comico ha tenuto poi banco con la sua proverbiale e dirompente ironia, entusiasmando il pubblico presente. Grande finale ricco di emozione con la Banda Musicale Luigi Sturzo diretta dal M° Mirko Musco che, con il sapiente commento del volto Sky Francesco Castelnuovo, omaggia il grande compositore, direttore d’orchestra e premio Oscar Ennio Morricone con l’esecuzione di alcuni dei suoi brani più suggestivi. Con la direzione artistica di Angela Failla, sceneggiatrice e scrittrice, ed Eva Basteiro-Bertolí, attrice, produttrice e cantante di origine catalana, il Caltagirone Short FilmFest è una manifestazione organizzata dal Comune di Caltagirone e dal medesimo è stato patrocinato insieme alla Regione Sicilia.«Questa manifestazione – commenta Angela Failla - è un omaggio che ho voluto fare alla mia terra, la Sicilia, un luogo magico, pieno di calore, tradizione e meraviglia. Anche per questo ho voluto dedicare una sezione all’isola e ai siciliani, per presentare al pubblico anche quelle opere che narrano le bellezze che l’isola nasconde».Prosegue il Sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo: «Caltagirone, grazie al FilmFest, a vent’anni dalla dichiarazione di Budapest che riconobbe il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità, ha promosso un turismo di qualità ispirato ad arte, cinema, cultura e bellezza nella città Patrimonio Unesco».