COLOMBA LEGEND - Arriva il western su Amazon Prime e Google Play

12/07/2022, 14:20

La storia di Colomba Legend si sviluppa esattamente vent’anni dopo le vicende di Quattro carogne a Malopasso, il film western girato da Vito Colomba a cavallo degli anni ‘80 e ‘90, che vede protagonisti i figli degli storici personaggi, Parker e Nelson.Dopo le malefatte del bandito Parker, i cittadini di Custon City si vedono costretti a fronteggiare una nuova minaccia: tre banditi mascherati che compiono crimini a ripetizione terrorizzando l’intera città. Bill Nelson Junior, ossessionato dalla morte del padre, è convinto che i responsabili siano proprio i quattro figli di Parker abbandonati vent’anni prima, il giorno della loro nascita, davanti ad un convento di frati. Non soddisfatto dell’operato dello sceriffo, si mette sulle loro tracce e si batte affinché la verità venga a galla una volta per tutte. Ma saranno davvero loro i colpevoli di questi efferati crimini? O c’è sotto qualcos’altro?Girato in Sicilia tra Custonaci e San Vito Lo Capo, Colomba Legend schiera una serie di location sensazionali per un western esilarante incorniciato anche dagli scenari naturali delle Grotte Mangiapane e della Riserva Naturale Monte Cofano. Grandi protagonisti del film, ancora una volta insieme, sono le figure mitiche di Custonaci e Vito Colomba, un cavalcatore siciliano ossessionato dal cinema.«Malopasso era un luogo in cui, a cavallo tra le due guerre mondiali, era stato costruito un bunker - racconta Vito Colomba - Quando ero piccolo mi narravano spesso delle storie su come quel posto fosse diventato teatro di crimini, furti e rapine. Episodi reali, alcuni anche buffi, raccontati alle forze dell’ordine e riportati in paese. Da lì “Quattro carogne a Malopasso”».Un esperimento filmico che è diventato parte della storia della televisione italiana grazie alla partecipazione del regista a programmi come Gialappa’s Band e Mai Dire, e al sostegno di Nino Frassica.Dopo il successo di Quattro carogne a Malopasso, i personaggi tornano con un nuovo capitolo della storia: Colomba Legend è ora disponibile su Amazon Prime Video Italia e Google Play distribuito da Direct to Digital.