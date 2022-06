ORTIGIA FILM FESTIVAL - I Giurati della sezione Corti e Doc

Rosa Palasciano in Giuria Cortometraggi a OFF 14



20/06/2022, 15:07

, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022.Con Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatricee la produttriceA capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che assegneranno il "Premio Sebastiano Gesù" al Miglior documentario di OFF14.Il 20 luglioporterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un'intera generazione. Woodstock non si conclude nelle immagini d'epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono quell'agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. Quest’ultimo sarà assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.Al Miglior cortometraggio della Giuria sarà inoltre assegnato il Premio Laser Film Color Correction. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video da assegnarsi al corto vincitore della sezione Concorso internazionale Cortometraggi per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.