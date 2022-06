RIVER FILM FESTIVAL 16 - I vincitori River Educational

17/06/2022, 18:26

Il 13 maggio 2022, giornata conclusiva del, alle ore 21:15 sulla scalinata del Portello davanti lo schermo galleggiante, è avvenuta la premiazione del concorso Educational avvenuto il 2,3,7 maggio al Centro Culturale San Gaetano per le scuole che hanno aderito al progetto (Istituto Valle, Istituto Munari, Liceo Artistico Guggenheim, Istituto Ferrari).In particolare sono stati assegnati i seguenti premi:PREMIO DEL PUBBLICOMigliore miglior corto educational - SINOPIA – Istituto Valle (PD)Sinopia è stato il corto più votato dagli studenti che hanno partecipato al festival RiverPREMIO DELLA GIURIAMenzione speciale miglior Messaggio Educational – LO SPIRITO BIANCO Istituto Munari (Vittorio Veneto- TV)Il cortometraggio trasmette ai giovani d’oggi un messaggio particolarmente significativo: fa riflettere sull’importanza della prevenzione delle malattie tumorali e conduce lo spettatore a riservare particolare attenzione a tutte le forme di degenerazione della salute e delle dipendenze. Si apprezza inoltre l’originalità della sceneggiatura.Migliore interpretazione femminile – DORA BONATTI - La giustizia riparativa – LAS Guggenheim (VE)La protagonista Dora Bonatti interpreta egregiamente il ruolo di una studentessa vittima di bullismo, la grazia recitativa, le espressioni dello sguardo e del viso trasmettono il dramma di una situazione purtroppo reale.Migliore interpretazione maschile – RICCARDO ONGARO - Sinopia – Istituto Valle (PD)L’attore Riccardo Ongaro interpreta con grande spontaneità e brio il ruolo del protagonista. Grazie all’utilizzo sapiente di corpo voce e spazio filmico è riuscito a rendere al meglio le dinamiche relazionali con gli altri attori di Sinopia, esaltando la sceneggiatura attraverso una buona resa scenica.Menzione speciale Miglior corto Educational - GIOVANI D’OGGI - Liceo Artistico Ferrari (Este- PD)Il cortometraggio si distingue per coniugare in modo originale e contemporaneo le esperienze di giovani studenti nelle loro quotidiane dimensioni scolastiche e di svago. Interessante è l’accostamento della tecnica dell’intervista con le riprese degli ambienti esterni e dei primi piani dei ragazzi, colti nelle loro diverse attività.Inoltre il corto alterna armoniosamente l’iniziale registro ironico ad un tono più serio nella scena finale.Miglior corto educational - MENTRE GUARDI QUESTO VIDEO – Istituto Valle (PD)Si premia il cortometraggio Mentre Guardi Questo Video per il valore del messaggio di carattere sociale, ambientale ed economico, per l’originalità della tecnica e dell’idea, la qualità visiva e la dinamicità del montaggio. Si apprezzano inoltre la combinazione e l’ equilibrio di tutti gli elementi filmici.