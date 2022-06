TRIESTE A ROMA - Dal 21 giugno, nella Casa Argentina 10 produzioni latinoamericane premiate

17/06/2022, 12:34

Iltorna a Roma con la rassegnae presenta le migliori produzioni viste nelle sue ultime due edizioni, quelle della pandemia e dei lockdown. Nel 2020, il Festival si è svolto solo online, pertanto i film non sono stati proiettati a Trieste e questa è una delle poche occasioni, se non l'unica, di vederli su un grande schermo italiano.Dal 21 giugno al 1° luglio 2022, alle ore 18, saranno proiettati nella Casa Argentina, in via Veneto 7, dieci film, la maggior parte vincitori di premi del FestCILATS. A inaugurare la rassegna, Una estrella y dos café, produzione ispano-argentina che si svolge nei paesaggi selvaggi dell'Argentina settentrionale, presentata nel 2020 nell'ambito della Retrospettiva dedicata ad Alberto Lecchi; tra gli interpreti, Ariadna Gil e Gastón Pauls. Il 22 giugno sarà proiettato il venezuelano Lunes martes nunca domingo di Maruvi Leonett Villaquirán e Javier Martintereso Calvo, vincitore del Festival 2020: "Un'opera che manifesta una notevole capacità di raccontare una storia privata con degli echi sociali, tra presente e passato, e con una struttura cinematografica molto efficace, ispirata al classico road movie", secondo le motivazioni di giurati. Il 23 giugno sarà la volta del vincitore del Premio del Pubblico 2020, Fidel de cerca di Eduardo Flores, Gabriel Beristain e Roberto Chile, dedicato allo scomparso leader cubano.La co-produzione cileno-argentino-tedesca, Menzione Speciale della Giuria del FestCILATS 2020, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos di José Luis Torres Leiva sarà presentata il 24 giugno. Il film brasiliano Por donde anda Makunaíma, visto al Festival 2021, sarà proiettato il 27 giugno, mentre il 28 giugno sarà il turno di Amalgama, film messicano-dominicano, che ha vinto il Premio alla Miglior Sceneggiatura 2021, andato a Carlos Cuarón, anche regista, perché "riesce a risolvere le tensioni drammatiche con humor". Il 29 giugno, uno dei film più curiosi e più amati del Festival 2021, il colombiano El film justifica los medios di Jacobo del Castillo, Menzione Speciale della Giuria di Contemporanea Concorso, per la sua valorizzazione degli archivi cinematografici, "un'opera necessaria perché non si perda il lavoro silenzioso di molti archivi che conservano la memoria del cinema colombiano. Senza memoria non può esserci giustizia, senza memoria non può esserci futuro". Il giorno dopo, il 30 giugno, l'argentino El silencio del cazador di Martín Desalvo, un triangolo che si risolve in un thriller, vincitore del Premio alla Miglior Regia nel 2021perché "equilibra e conduce lo sviluppo e la crescita dei personaggi e sostiene l'azione, la tensione e la struttura".Il 1° luglio, gli ultimi due film, il peruviano Kukama, la lengua de mis abuelos (ore 17.30), vincitore del Premio Mundo Latino, e il costarricense Objeto rebeldes (ore 18.30), appartenenti a due delle cinematografie in ascesa seguite sempre con attenzione dal FestCILATS.Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.Martedi 21 giugno 2022, ore 18Una estrella y dos cafés, (Festival 2020), Argentina, Spagna. Inaugurazione.Mercoledi 22 giugno 2022, ore 18Lunes martes, nunca domingo (Festival 2020), VenezuelaGiovedì 23 giugno 2022, ore 18Fidel de cerca (Festival 2020), Messico-CubaVenerdì 24 giugno 2022, ore 18Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (Festival 2020), Cile, Argentina, Germanialunedì 27 giugno 2022, ore 18Por donde anda Makunaíma (Festival 2021), BrasileMartedì 28 giugno 2022Amalgama (Festival 2021), Messico, Rep. DominicanaMercoledì 29 giugno 2022, ore 18El film justifica los medio (Festival 2021), ColombiaGiovedì 30 giugno 2022, ore 18El silencio del cazador, (Festival 2021), ArgentinaVenerdì 1° luglio 2022ore 17.30Kukama, la lengua de mis abuelos (Festival 2020), Perù (52min.)ore 18.30Objetos rebeldes (Festival 2021), Costa Rica (70min.)