NASTRI D'ARGENTO 76 - La musica protagonista con ACMF

In occasione del 5° anniversario della sua costituzione, l', dedica una serata al mondo delle colonne sonore, con la presentazione delle cinquine musicali finaliste ai Nastri d’Argento 2022. L’appuntamento, realizzato insieme a Giovanna Pugliese, responsabile Struttura Cinema ABC Regione Lazio, e a Vins Gallico, sarà introdotto da Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI),Sul palco si avvicenderanno, insieme a Pivio (Roberto Giacomo Pischiutta), Presidente ACMF, e al Vice Presidente Alessandro Molinari, altri noti compositori dal prestigio nazionale ed internazionale, tutti membri del Direttivo dell'Associazione: Pasquale Catalano, Fabrizio Fornaci, Riccardo Giagni, Stefano Mainetti, Nicola Piovani, Stefano Reali. Sarà una serata ricca di ospiti e contenuti, oltre ad una occasione unica per vedere tanti autori - intervistati da altri autori - mettersi a disposizione della curiosità della platea.L'Associazione Compositori Musica per Film rappresenta la quasi totalità dei compositori italiani di musica applicata e vede, tra i suoi soci onorari, nomi come i premi Oscar italiani Nicola Piovani e Dario Marianelli, cui si aggiungono Hans Zimmer, Michael Nyman e Roger Waters.Ecco qualche dato statistico della Associazione Compositori Musica per Film: ad oggi sono circa 3400 le colonne sonore composte dai suoi membri, tra cui 5 Oscar, 27 David di Donatello, 31 Nastri d'Argento, 11 Globi d'Oro, 7 Ciak d'oro, 6 British Academy Film Awards, 4 European Film Awards, 3 Golden Globe e 2 Grammy.