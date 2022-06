VISIONI SARDE NEL MONDO - L'8 e il 9 giugno a Orleans in Francia

06/06/2022, 19:00

Successo internazionale per Visioni Sarde. L'8 e il 9 giugno 2022 la rassegna sarà presentata a Orléans secondo un fitta agenda di proiezioni che la vede impegnata nel giro di pochi giorni in Slovenia (Lubiana, 7 giugno), Australia (Gold Coast, 10 giugno) e in Portogallo (Porto, 11 giugno).Tutti i cortometraggi, in lingua originale, sottotitolati in inglese saranno presentati presso la sede Comitato di Orléans della Società Dante Alighieri.Creato nel 1961 nell'ambito del gemellaggio Orléans-Treviso da Miss Revol, insegnante di italiano, il comitato Orléans dell'Associazione Dante Alighieri è uno dei 500 comitati locali sparsi nei 5 continenti il cui scopo è diffondere e sostenere la lingua e la cultura italiana. Da dicembre 2016 l'associazione è presieduta da Maryse Facy.L'organizzazione delle due serate dedicate al cinema sardo è stata affidata a François-Marie Billar, titolare degli eventi culturali dell'Istituto.In Francia la Sardegna si racconterà con le immagini di questi otto magnifici cortometraggi:- "Di notte c'erano le stelle" di Naked Panda.É il primo episodio della webserie antologica “The Shifters, la Terza Missione”. La webserie fa parte di un progetto portato avanti insieme all’Università degli Studi di Cagliari ed il Crea UniCa in risposta al tentativo di fare terza missione in modo innovativo. Ogni episodio infatti è nato partendo dalle ricerche universitarie condotte in Ateneo e trasformate in una sceneggiatura. Il sito internet ed i canali social arricchiscono gli episodi offrendo la possibilità di approfondire gli argomenti tramite i featurette che raccontano i retroscena dell’episodio, il blog, i paper scientifici ed i podcast dei ricercatori- "Il Pasquino" di Alessandra Atzori, Milena Tipaldo.Racconta la storia della celebre rivista satirica e di alcuni autori sardi che ne assunsero la direzione: Enrico Gianeri, Tarquinio Sini e Giovanni Manca. La visione è accompagnata dalla voce narrante che, facendo il verso ai cronisti dell’istituto Luce, recita in rima la coraggiosa battaglia che la rivista fece a colpi di vignette satiriche contro il potere.- "Il volo di Aquilino" di Davide Melis.L’incontro tra l’ormai anziano Aquilino Cannas – intellettuale, scrittore, editorialista e tra i poeti più noti e amati di Cagliari – e un fenicottero giunto sulla sua terrazza, fornisce l’occasione per un dialogo commosso tra il poeta e l’animale in lingua sarda, la lingua del poeta e la lingua che la “genti arrubia” è abituata a sentire da quando ha scelto Molentargius come propria casa.- "L'Ultima Habanera" di Carlo Costantino Licheri.Cagliari, 7 Maggio 1945. Dietro le quinte di una radio, l’annunciatore Ciccio chiede all’attrice Bruna di sposarlo. Lei rifiuta, poiché soffre per amore di un soldato americano di stanza in città. A causa dei loro sentimenti contrapposti, Bruna e Ciccio creano scompiglio durante la diretta radiofonica, quando arriva improvvisamente una notizia: la guerra è finita. Una giornata particolare, che l’anziano Ciccio rivive quando l’amata Bruna gli appare in una visione di fronte al mare.- "L'uomo del mercato" di Paola Cireddu. Mario raccoglie le cassette di frutta e verdura. Le trasporta sulla schiena, a decine per volta, ben legate tra loro con una corda. Percorre chilometri a piedi per cercarle e rivenderle poi per pochi centesimi. Nella “Via Crucis” del suo lavoro quotidiano faticoso e alienante sogna di ricevere un aiuto da qualche benefattore. Tra gli atti intimidatori del vicino e la generosità del piccolo boss del quartiere, troverà forse, il modo di riscattarsi.- "Margherita" di Alice Murgia.Margherita ha 16 anni e passa l’estate dalla nonna in Sardegna. Ha una grandissima cotta per il bagnino Nicola e una gran voglia di provare cose nuove. Margherita fa l’amore per la prima volta con lui, ma non è affatto come lo descrivevano le amiche, le commedie romantiche o perfino i porno: lei non ha provato nulla di sensazionale, non si sente diversa. Cosa deve fare per rendere bello il sesso?- "Marina, Marina!" di Sergio Scavio.In un solo giorno, dalla mattina alla notte, nasce e cresce il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe, tra litigi e serenate.- "Un piano perfetto" di Roberto Achenza.La storia di due amici squattrinati e senza speranze che, pur di dare una scossa alla loro vita, si improvvisano ladri e tentano una rapina in un bar. Niente accade come dovrebbe se non la comicità che salta fuori qua e là e fa del film una commedia veloce e ritmata che gioca con gli stilemi dell'heist movie.Il progetto "Visioni Sarde" nato nell'ambito del Festival "Visioni Italiane" della Cineteca di Bologna è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission. Gli impegni organizzativi del tour in Italia e all’estero sono assolti dall’Associazione cinematografica bolognese “Visioni da Ichnussa” e dal circolo culturale "A. Gramsci" di Torino.