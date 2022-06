TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 7 - In concorso 7 cortometraggi

12/06/2022, 19:20

Sono sette i cortometraggi in concorso, quasi tutti in anteprima, nella sezionedella settima edizione del Toscana Filmmakers Festival, in programma dal 15 al 17 giugno 2022 al Castello dell'Imperatore a Prato, che saranno giudicati dalla giuria composta da Federico Micali (presidente), Laura Cini e Nello Ferrara." - ha dichiarato il direttore artistico" (2021, 11', anteprima internazionale) dicon Yan Lin e Giovanna Gentilomo racconta la storia del giovane Z, che esce di casa una mattina tormentato da ricordi strani. Crede che sia una giornata come tutte le altre, ma un incontro particolare stravolgerà la sua vita...Il documentario "" (2022, 12' 54'', anteprima internazionale) diretto dae scritto dal regista con, riporta alla luce, a dieci anni di distanza, la strage di Piazza Dalmazia a Firenze, dove Samb Modou e Diop Mor vennero uccisi e Moustapha Dieng fu ferito gravemente per mano di Gianluca Casseri, simpatizzante dell’estrema destra. Un viaggio nel tempo che ripercorre queste tragiche vicende attraverso gli occhi della Comunità Senegalese.Altra opera documentaria è "" (2022, 20', anteprima italiana) disulla scelta di vita e sull'arte del pittore libanese, che ha scelto di vivere a Firenze per esprimere al meglio la sua arte. Il documentario racconta la vita di un uomo, scampato dall'attentato del 23 agosto 2013, mentre aspettava l’ingresso dell’Imam nella sua Moschea a Tripoli, dove morirono 20 persone e vi furono centinaia di feriti.Sempre dal cinema del reale proviene "" (2021, 11' 19'') di, dove il regista documenta l'oggi della nonna novantaduenne, Ofelia Borgheresi,. Un racconto intimo e personale, una riflessione sul tempo, sulla memoria, sul passato e sulla caducita'.Il tempo dell'arrivo e della partenza di un treno, scandiscono la narrazione di "" (2022, 6' 25'', anteprima internazionale) di Siddharta Pestinari, dove l’incontro tra due ragazze diventa un appuntamento tra la vita e la morte. Nel cast Delia Fiordilino, Rebecca Valloggia e Paolo Perinelli.Torna al festival, questa volta come attrice e non come regista,, vincitrice della sesta edizione del ToFF con "", protagonista del cortometraggio "" (2022, 10', anteprima internazionale) di Nicola Zanobi, un dramma psicologico che si tinge dei toni del noir nell’indagare un disturbo sconosciuto ma assai diffuso: la prosopagnosia. Nel cast anche Francesco Cardi, Alessio Arzilli, Marcello Sbigoli e Gabriele Giaffreda.Infine, "" (2022, 15') di Marco Vitelli, regista di Lucca, che ha ambientato la sua opera a Milano. E' la storia di un giovane rampante dalle relazioni sociali superficiali, che dopo la perdita del lavoro, trova occupazione in un'altra azienda, ma che un tragico evento lo porterà nel piu' profondo baratro... Interpreti del cortometraggio sono Ludovico Succio, Valentina Ghelfi, Daniela Delle Cave, Carlo Zerulo, Alessandro Ravagnati, Elisa Scatigno e Fabrizio Valezan.La cerimonia di premiazione è in programma il 17 giugno 2022 dalle ore 21:30.Oltre al premio della giuria i cortometraggi concorreranno per premio del pubblico.La settima edizione delè organizzata da cinemaitaliano.info in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Prato.