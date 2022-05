ANTEPRIMA MOVIE TELLERS - In programma "Slow News"

28/05/2022, 09:28

Dal 31 maggio al 22 giugno il documentario "" del regista e giornalista torinese Alberto Puliafito sarà protagonista di 7 appuntamenti inseriti nella rassegna Anteprima Movie Tellers che porta sul grande schermo documentari e cortometraggi frutto della recente produzione regionale; una programmazione arricchita da ospiti in sala e dalla presentazione di progetti a sostegno della settima arte locale e delle sale cinematografiche piemontesi.Prodotto da Fulvio Nebbia per IK Produzioni, con la partecipazione di BabyDoc Film e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, "Slow news" è un film corale, con un cast internazionale di altissimo livello, su uno dei temi chiave del nostro tempo: l’informazione all’epoca delle fake news, della post verità e dei populismi.E' un viaggio attraverso l’Europa e gli Stati Uniti, alla scoperta delle vite, delle sfide e delle idee di alcune persone che stanno cercando di cambiare le cose, è la storia della battaglia per la difesa della democrazia e della libertà; una guerra che, nella società di oggi, si combatte con l’informazione.Il tour di "Slow News" partirà dal Cinema delle Valli di Villar Perosa il 31 maggio (ospiti in sala il direttore de L’Eco del Chisone Paola Molino e Fulvio Nebbia, produttore di Slow News) per poi proseguire il 1° giugno al Cinema Verdi di Candelo (ospiti Silvano Esposito, giornalista, presidente Associazione Stampa Subalpina; Andrea Coccia, autore di Slow News e Fulvio Nebbia), il 7 giugno alla Sala Patrone di Asti (ospiti Enzo Armando, giornalista Gazzetta d'Asti e La Stampa e Fulvio Nebbia), il 9 giugno al Cinema Lanteri di Cuneo (Ospiti Alberto Puliafito, regista; Mario Bosonetto, giornalista, consigliere OdG Piemonte; Ezio Bernardi, direttore La Guida e Fulvio Nebbia), il 16 giugno al Cinema Kristalli di Alessandria (ospiti Antonella Mariotti, giornalista La Stampa e Fulvio Nebbia), il 21 giugno al Cinema Faraggiana di Novara (ospiti Massimo Delzoppo, giornalista Il Corriere di Novara e Fulvio Nebbia) e – infine – il 22 giugno al Cinema Italia di Vercelli per la serata conclusiva di Anteprima Movie Tellers (Ospiti Alessandro Tacchini, giornalista, conduttore televisivo e Fulvio Nebbia).Le proiezioni sono ad ingresso gratuito e aperte a tutti.