L'EQUILIBRISTA CON LA STELLA - Distribuito in Italia da Direct to Digital su Amazon Prime e Google Play

Seconda Guerra Mondiale, Nord Italia. Anastasia una giovane ragazza ebrea, figlia di ex artisti del circo che hanno dovuto chiudere lattivit a causa dell'entrata in vigore delle Leggi Razziali. In questo contesto Anastasia si innamora di Thomas, clown tedesco che la nasconder proprio nel suo circo per farla sfuggire alle persecuzioni naziste, facendola lavorare come funambola.Liberamente ispirato a una storia vera.Riconosciuto come film dessai dal Ministero dei Beni Culturali, "" intreccia passato e presente in una suggestiva narrazione visiva che procede su due binari: il bianco e nero da una parte, luci calde e colori vivi dallaltra. Il 1943 italiano raccontato attraverso gli occhi di un amore votato al sacrificio e figlio della Storia, che cresce sotto i bombardamenti e sopravvive lottando., figlio dartisti da sempre legato al mondo del circo, ha scritto il film insieme a sua madre Valeria Volpe, sceneggiatrice di spettacoli circensi. "" - racconta il regista -"". E infatti il mondo circense il grande protagonista de Lequilibrista con la stella: forte e imponente incombe con unaura quasi magica sullo scenario storico del conflitto mondiale, periodo in cui accolse e diede rifugio a migliaia di stranieri ed ebrei. Perch questa non solo una storia vera, ma una storia vera migliaia di volte.Il film ora disponibile su Amazon Prime Video Italia e Google Play Italia, distribuito da Direct to Digital.